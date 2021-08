Der Generationenwechsel geht weiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem bereits im Juli 2020 ein regelrechter Generationenwechsel am Salvatorkolleg stattfand, zeigt sich nun zum Ende dieses Schuljahres, dass dies erst der Anfang gewesen war. Noch nie haben in den letzten Jahren so viele Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig die Schule verlassen wie zum Ende des aktuellen Schuljahres 2020/2021.

Andreas Brade unterrichtete seit 1987 am Salvatorkolleg die Fächer Deutsch und Englisch. Bereits in der Lehrerkonferenz am 26.07. wurde er für sein Schaffen geehrt: Mit einem szenischen Monolog zum Thema „schulische Medienwelt“ würdigte Thomas Epting namens der Deutschfachschaft das langjährige Wirken seines Kollegen.

Birgit Brade unterrichtete in den vergangenen Jahrzehnten Englisch und Französisch und, ursprünglich bedingt durch einen Engpass, auch fachfremd Mathematik an unserer Schule. Gerade in ihrem neu hinzugekommenen Fach engagierte sie sich besonders: Sie führte handlungs- und spielorientierte Unterrichtsformen ein und organisierte Mathe-Wettbewerbe für die Klassen der Unterstufe.

Mit Mike Payant verlässt ein weiterer Englischlehrer das Gymnasium. Als gebürtiger Engländer und somit Muttersprachler des Englischen konnte er ab 1996 den Sprachunterricht insbesondere in den höheren Klassen in außergewöhnlicher Weise gestalten. Der inzwischen schon traditionelle Schüleraustausch mit der Bad Wurzacher Partnerstadt Wallingford geht wesentlich auf seine Initiative zurück.

Ulrika Stützle begann vor 34 Jahren ihre Tätigkeit am Salvatorkolleg, wie das damalige Jahresheft der Schule berichtet, „mit einem Teillehrauftrag in Französisch und als Vertretung in Sport“. Sie erlebte damit die Internatszeiten der Schule noch mit und war als Lernbetreuerin der Internen tätig. Ihre beiden Fächer unterrichtete sie in den folgenden Jahrzehnten mit Begeisterung und nun auch manchmal vollem Lehrauftrag, darüber hinaus auch das Fach Latein fachfremd.

Zum Ende dieses Schuljahres wurde Hilde Walser nicht nur in den Ruhestand verabschiedet, sondern zudem für 40 Dienstjahre geehrt. Da es einen Unterschied zwischen „rechnerischen“ und „echten“ Jubiläen gibt, ist eine solche Ehrung überaus selten, noch dazu, da sämtliche Dienstjahre an ein und derselben Schule geleistet wurden. Seit 1981 (in diesem Jahr war Oberstufenberater Josef Heine selbst Schüler der 11. Klasse) war Hilde Walser unverzichtbare Lehrerin der Fächer Biologie und Chemie und ebenso unverzichtbarer Teil des Kollegiums.