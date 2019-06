Zeitzeugen der Einwanderung von Arbeitskräften wurden dieser Tage in Bad Wurzach und Aitrach gesucht. Das grenzüberschreitende Projekt „Migration nach Vorarlberg und Oberschwaben im 19. bis 20. Jahrhundert“ soll ab 2021 in einer Dauerausstellung im Bauernhausmuseum Wolfegg münden.

In dem Erzählbus, einem 50 Jahre alten, umgebauten Ford Transit mit auf dem Dach bepackten alten Reisekoffern, werden Menschen eingeladen, ihre Geschichten zum Thema „Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen auf dem Land“ zu erzählen.

Auf dem Aitracher Wochemarkt befragten hierzu die Projektmitarbeiterinnen Alwine Glanz und Alina Ganter zwei ehemalige Auswanderer aus der Türkei über ihre Lebenserfahrungen eines halben Jahrhunderts in der Illertalgemeinde. Der Aitracher Gemeindeheimatpfleger Peter Roth stellte den Kontakt zu den beiden Männern her, die Ende der 1960er-Jahre zum Arbeiten nach Aitrach kamen.

Der 72-jährige Rentner Niyazi Köse besuchte den Erzählbus mit seiner Tochter Semray Kilic und berichtete über seinen jetzt fast fünf Jahrzehnte währenden Lebens-und Arbeitsweg in der Illertalgemeinde. Er erzählte teilweise sehr emotional über Erlebtes, Gefühle, Gedanken und Zeitumstände in den vergangenen Jahrzehnten. 1970 kam seine Frau nach Deutschland, mit ihr hat er vier Kinder mit insgesamt neun Enkelkindern, die alle in Aitrach leben.

Ganz früher habe er möglicherweise an eine Rückkehr in die Türkei gedacht, so Tochter Semray, aber schließlich habe er nun seine ganze Familie um sich, und seine Wurzeln seien weiter gewachsen „Man bleibt da, wo man Wurzeln geschlagen hat.“ In Aitrach hatte er seine Arbeit und hat ein Haus in der Natur gebaut, in dem er mit seiner Frau seinen Lebensabend genießt.

Am 19. Juni in Isny

Das Ausstellungsprojekt zur Arbeitsmigration des Bauernhausmuseums Wolfegg ist eingebettet in das grenzüberschreitende Großprojekt „Migration nach Vorarlberg und Oberschwaben im 19. bis 21. Jahrhundert“. Zusammen mit dem vorarlberg museum (Bregenz), dem Klostertal Museum (Wald am Arlberg) und dem Montafoner Museen (Schruns) sowie dem Verein Xenia (Bludenz) erforscht, dokumentiert und vermittelt das Bauernhaus-Museum die verschiedenen Aspekte von Migration. Gefördert wird das Projekt von der EU im Rahmen des Interreg V-Programms „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ bis Ende 2020. Eine weitere Station des Erzählbusses wird am 19. Juni das Isnyer Erinnerungscafé sein.