Der Boandlkramer ist auch dabei

Am heutigen Freitag, 11. Mai, 19.30 Uhr, erzählt Paul Maar („Sams“) im Theaterkästchen Altusried „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“, mit musikalischer Begleitung. Am Sonntag, 13. Mai, 17 Uhr, verrät Sterne-Koch Vincent Klink im Refektorium Isny „Meine Rezepte gegen Liebeskummer“. Ebenfalls am Sonntag, 13. Mai, bereits um 11 Uhr, spricht Annette Maria Rieger in der Kronburg über „Die Gabe zu heilen“. Am Mittwoch, 14. Mai, 20 Uhr, verrät Iris Radisch in der Stadtbücherei Wangen „Warum die Franzosen so gute Bücher schreiben“.