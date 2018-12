Der Blick voraus: 2019 bietet viel Abwechslung

2018 verabschiedet sich, 2019 steht vor der Türe. Und auch im neuen Jahr gibt es Veranstaltungen, die man sich nicht entgegen lassen sollte.

Auf der Grundlage des Veranstaltungskalenders auf der städtischen Homepage und einer Übersicht der Bad Wurzach Info hat die „Schwäbische Zeitung“ Termine bis einschließlich August zusammengetragen, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, sie sich frei zu halten.

Wer das neue Jahr musikalisch begrüßen möchte, ist am 1. Januar in der Turn- und Festhalle in Seibranz richtig. Dort gibt die örtliche Musikkapelle um 20 Uhr ihr Neujahrskonzert.

Dann steht auch schon die Fasnet vor der Tür. Erster Termin ist das traditionelle Kuhschwanzlüften der Haidgauer Narrenzunft Chadaloh am Sonntag, 6. Januar.

Eine Premiere gibt es am Samstag, 2. Februar, in Arnach. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens ist die Narrenzunft Schoafböck erstmals Gastgeber eines Narrensprungs. Rudn wird es allerorten am Gumpigen Donnerstag gehen und mit Gewissheit auch am Rußigen Freitag, 1. März, beim Sportlerball im Kurhaus. Den Endspurt der närrischen Zeit läuten in der Großgemeinde die Bad Wurzacher Riedmeckeler mit ihrem großen Rosenmontagsumzug am 4. März ein.

Am 10. März brennen dann in vielen Orten wieder die Funkenfeuer, um dem Winter endgültig den Garaus zu machen.

Bockbierfeste stehen während der Fastenzeit am Sonntag, 17. März, in Seibranz und knapp zwei Wochen später, am Samstag/Sonntag, 30./31. März, in Bad Wurzach an.

Zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres laden Einzelhändler und Stadt am 7. April ein. Den bekannten und weithin beliebten Fit-Fun-Shopping-Tag mit WuLaLa und Bauernmarkt wird die Bad Wurzach Info diesmal mit einem Moorerlebnistag bereichern. Angedacht ist außerdem, dass an diesem Sonntag das neue Corporate Design samt Logo und Slogan der Stadt erstmals vorgestellt wird.

Nachdem am Mittwoch, 1. Mai, oder am Vorabend in zahlreichen Ortschaften der Maibaum aufgestellt und dies gebührend gefeiert worden ist, steht am Samstag, 4. Mai, gleich die nächste Party auf dem Programm. Die Bad Wurzacher Gastronomie lädt zur zweiten Wurzacher Livenacht ein. Sechs Livebands und ein DJ warten in ebenso vielen Lokalen auf Nachtschwärmer, Musikbegeisterte, Kulturliebhaber und Freunde der handgemachten Livemusik. Mit einem Ticket hat man überall Eintritt.

Um einiges ruhiger wird es am Dienstag, 21. Mai, zugehen. Dann ist Bad Wurzach wieder Teil des Allgäuer Literaturfestivals. Um 19.30 Uhr gibt es eine Lesung mit der Schriftstellerin und Journalistin Gaby Hauptmann. Dieser Abend wird sicherlich ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Bad Wurzacher Stadtbücherei.

Am Sonntag darauf, 26. Mai, sind die Bad Wurzacher wie alle Baden-Württemberger zum Urnengang aufgerufen. Zu wählen sind Ortschaftsräte, Gemeinderäte, Kreisräte und das Europaparlament.

Fünf Tage feiern auch 2019 die Dietmannser und viele Gäste mit dem Musikverein. Vom 29. Mai über den Vatertag (30. Mai) bis bis Sonntag, 2. Juni, lädt der MV Dietmanns zu seinem beliebten Frühlingsfest ein.

Musikalisch geht es auch am Samstag, 22. Juni, zu. Die Musikkapellen der Großgemeinde treffen sich nach ihrem Sternmarsch zum großen gemeinsamen Serenadenkonzert am Stadtbrunnen vor dem Schloss.Ein ganz besonderes Sommerabenderlebnis, das allerdings nur bei gutem Wetter stattfindet (Ersatztermin: 23. Juni).

Die Nachwuchsmusikanten der Stadt sind dann am Freitag, 28. Juni, an der Reihe, ihr Können einem großen Publikum zu beweisen. Bei „Musik rund ums Schloss“ werden Hunderte Kinder und Jugendliche aus allen Schulen der Stadt und ihrer Ortschaften zu einem musikalischen Rundgang im und ums Bad Wurzacher Schloss einladen. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt.

Einen neuen Anlauf, das Schnakenfest zu feiern, nimmt die Stadtkapelle Bad Wurzach am Samstag, 6. Juli. Nach wetterbedingten Ausfällen soll es 2019 endlich wieder klappen mit dem gemütlichen Beisammensein im Kurpark samt abschließendem Feuerwerk.

Tags darauf, am 7. Juli, werden die neugeweihten Priester Michael Schönball und Thomas Kley ihre erste heilige Messe bei oder in der Wallfahrtskirche auf dem Gottesberg. Vormittags ist feierlicher Gottesdienst, nachmittags der Primizsegen, ehe sich abends die Lichterprozession von St. Verena auf den Gottesberg in Bewegung setzt.

Sie läutet das Heilig-Blutfest ein, das am Freitag, 12. Juli, stattfindet. An die 1700 Reiter, um die 35 Musikkapellen und mehr als 5000 Wallfahrer sind zu Gast bei einer der größten Reiterprozessionen zu Ehren des Heiligen Blutes Christi.

Eine Woche später, am Freitag, 19. Juli, lädt der Partnerschaftsverein Bad Wurzach zum „Picknick in Weiß“ auf den Klosterplatz ein. Jeder bringt sein Essen selbst mit, dazu möglichst weißes Porzellan. Der Gastgeber sorgt für die weiß dekorierte Tafel. Alle zusammen für die gemütliche Atmosphäre an einem hoffentlich lauen Sommerabend.

Und dann stehen auch schon die Sommerferien an. Die werden vom Handels- und Gewerbeverein der Stadt mit der Party „Music In Town“ eingeläutet. Die Veranstaltung zog in den beiden vergangenen jahren Jung und Alt auf den Klosterplatz, um dort ein rauschendes Fest zu feiern. Für den Tag darauf hat die Bad Wurzach Info ein Open-Air-Kino organisiert.

Kräftig gefeiert werden kann auch am Sonntag, 4. August, bei der traditionellen Torfwerkshockete des Heimatvereins Wurzen beim Zeiler Torfwerk am Oberried.

Die ganze Stadt ist drei Wochen später auf den Beinen, wenn am letzten (ganzen) August-Wochenende 24./25. August Bad Wurzach sein Stadtfest feiert. Eines der größten Straßenfeste der Region lädt mit einem Erlebnisprogramm auf drei Bühnen und vielen kulinarischen Köstlichkeiten ein. Zu den Höhepunkten zählen der Stadtlauf am Sonntagmorgen und zwei Open-Air-Modenschauen, ebenfalls am Sonntag.