Der beste Fliesenleger-Azubi der Innung Augsburg arbeitet in Bad Wurzach

Der beste Fliesenleger-Azubi der Innung Augsburg arbeitet in Rohrbach. Leon Neumann ist im Meisterbetrieb von Felix Kranz angestellt.

Der 18-Jährige hat seine Zwischenprüfung mit der Topnote 1 abgeschlossen. Nun heißt es nochmal etwa zwei Monate „büffeln“ und üben, dann steht Leon Neumann die Abschlussprüfung ins Haus. Erst danach werde gefeiert, sagt der junge Mann. Einen Preis hat er aber bereits bekommen. Im November durfte er einen Monat lang einen von der Innung zur Verfügung gestellten Mini Cooper fahren.

Der Bruder brachte ihn auf den Geschmack

Sein Bruder Lucas hat ihn mit dem Handwerk des Fliesenlegens in Berührung gebracht. Bei dessen Arbeitgeber hatte Leon Neumann kurz vor dem erfolgreichen Realschulabschluss ein einwöchiges Praktikum gemacht. „Das hat mir so gefallen, dass ich mir einen Ausbildungsplatz in der Branche gesucht habe“, erzählt der junge Mann, der in Memmingen wohnt und täglich nach Rohrbach pendelt. „An meinem Beruf gefällt mir vor allem, dass man abends sieht, was man tagsüber geleistet hat“, sagt Leon Neumann.

Weil er seine Ausbildung in einem Betrieb in Bayern begonnen hat und erst im vergangenen März zu Felix Kranz gewechselt ist, darf er seine Ausbildung unter der Obhut der Innung Augsburg abschließen.

Das sagt der Meister

Felix Kranz ist natürlich stolz auf „seinen“ Azubi. „So ein Erfolg ist auch für mich ein tolles Erlebnis“, sagt der Meister, der im Mai 2021 das zuvor fünf Jahre lang geschlossene Geschäft seines Vaters wiedereröffnet hat und neben Leon Neumann noch einen Gesellen beschäftigt. „Seitdem sind wir gut beschäftigt, und das auch noch auf nicht absehbare Zeit“, erzählt der 30-Jährige, dessen Kerngeschäft die Bädersanierung ist.

Das hervorragende Abschneiden bei der Zwischenprüfung sei in erster Linie natürlich dem Talent und dem Fleiß von Leon zuzuschreiben, so Felix Kranz. Ein wenig schreibt er sich den Erfolg aber auch auf seine Fahne. „Ich habe ihn relativ schnell selbstständig arbeiten lassen. Das ist die beste Lehre. Da nehme ich auch in Kauf, dass er vielleicht etwas länger braucht und auch mal Fehler macht. Manchmal hat Leon da zwar etwas Puls bekommen, aber alles immer vorsagen, das geht nicht.“

Kranz war selbst sehr erfolgreich

Felix Kranz denkt da vielleicht an seine eigene Ausbildungszeit zurück. Er war selbst 2012 Innungsbester und wurde anschließend sogar deutscher Meister im Fliesenlegen. 2014 legte er die Meisterprüfung erfolgreich ab und war bis zu seiner Selbstständigkeit angestellt.

Die gleichen Ziele wie sein Meister verfolgt nun auch Leon Neumann: die Gesellenprüfung als Innungsbester abschließen, um dann beim Landeswettbewerb teilnehmen zu dürfen und sich dort vielleicht für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Nach bestandener Gesellenprüfung will der 18-Jährige aber auf jeden Fall gleich noch seinen Meister machen. Die Meisterausbildung dauert ein Jahr, Leon Neumann will sie in Vollzeit durchziehen. Dafür muss er dann in Rohrbach kündigen. Eine Rückkehr dorthin sei, dann als Fliesenlegermeister, aber nicht unwahrscheinlich, sagt der junge Top-Azubi.

Nachfolger ist gesucht

Felix Kranz hofft derweil, dass er wieder einen Auszubildenden finden wird. „Wir suchen schon für die Zeit ab September 2023, aber noch ist niemand in Sicht. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist ja allgemein sehr mager. Ich würde mich daher schon über Ferienjobber oder Praktikanten freuen.“

Schließlich hat schon mancher bei einem Praktikum die Liebe zu diesem Beruf entdeckt – und wurde dann sogar Innungsbester.