Der Arnacher Fußball-Jugendtrainer erhält DFB-Ehrenamtspreis

Seit 1994 ist Berthold Ruf aus Eintürnen Jugendtrainer beim Fußballnachwuchs des SV Arnach. In dieser Zeit trainierte er 24 Jugendteams. Dafür bekam er vom Deutschen Fußball Bund (DFB) den DFB-Ehrenamtspreis 2018 verliehen.

In den vielen Jahren trainierte Ruf die verschiedensten Altersklassen – von den U13 Mädchen bis zur U15 der Jungs. „Weit über 20 Jahre ist Berthold Ruf nicht nur mit großem Engagement Trainer und Betreuer verschiedenster Teams in der Jugendfußballabteilung des SV Arnach, sondern auch ein Vorbild für viele junge Spieler, mit denen er Woche für Woche auf den Plätzen hier im Kreisgebiet unterwegs ist“, so Hans-Peter Walser, Ehrenamtsbeauftragter des Bezirkes Bodensee, bei der Verleihung des Preises im Rahmen der Jahresabschlussfeier der Arnacher Fußballabteilung. Darüber hinaus organisiert Ruf regelmäßig Schnuppertage, um neue Kinder für den Fußball zu begeistern, steht jederzeit als zuverlässiger Fahrer zur Verfügung und steht in engem Kontakt mit den Eltern der von ihm betreuten Spieler.

Die Urkunde für den DFB Ehrenamtspreis 2018 ist von DFB Präsident Reinhard Grindel persönlich unterschrieben. Als Geschenk gab es für Ruf dazu noch eine DFB-Uhr.

Für seinen hohen und unermüdlichen Einsatz wurde Ruf bereits vom SV Arnach mit den Vereinsehrennadeln in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Außerdem wurden ihm die Jugendleiterehrennadel des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) in Bronze und Silber verliehen. „In der heutzutage sicherlich nicht einfachen Zeit des Ehrenamts ist Berthold Ruf mit seinem langjährigen Wirken in unserer Jugendfußballabteilung ein Vorbild für viele Jugendliche und junge Erwachsene. Wir sind stolz, Berthold Ruf als Jugendtrainer zu haben“, sagte Gerald Barensteiner, stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballer des SV Arnach.