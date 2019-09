Denkwürdiges Gitarrenkonzert

Rainer Uhl und Thomas Kalkreuth haben ihr Konzert in der Leprosenhauskapelle mit einem gemeinsam gespielten, traditionellen Falmenco begonnen, ehe sie mit jeweils vier Solostücken den leider viel zu wenigen Zuhörern ihre Virtuosität unter Beweis stellten.

Der Bad Wurzacher Uhl spielte dabei Improvisationen aus eigener Feder. Er eröffnete seinen Solopart mit „Colours of A“, um dann mit dem „Broonzie-Boogie“ sogleich ganz andere Töne anzuschlagen. Gerade zu diesem Stück erklärte er, er habe bewusst für das Konzert die Flamenco-Gitarre genommen, „weil ich sonst später keine Fingernägel mehr gehabt hätte“. Dem mitreißenden Boogie ließ er mit „Wintertime in Spain“ einen Ragtime folgen, und mit seinem vierten Stück „Valse Parisienne“ im Jazz-Stil Django Reinhardts zeigte er die große Bandbreite verschiedener Stilrichtungen, die mit diesem Instrument heute möglich ist.

Liebeserklärung an den Veranstaltungsort

Thomas Kalkreuth begann seinen Konzertteil mit einer Liebeserklärung an den Veranstaltungsort: Vor 19 Jahren hatte ein Konzert eines Trossinger Musikprofessors in der Kapelle in ihm den Wunsch geweckt, in der Leprosenhauskapelle ebenfalls einmal ein Konzert zu spielen. „Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung.“ Die ersten drei Stücke, die Kalkreuth als Solist absolvierte, „El Vito“ von Nicolas Alfons, „Rumores de Caleta“ des Romantikers Isaac Albeniz, sowie „Recuerdos de la Alhambra“ von Francisco Tarrega, ebenfalls ein Vertreter der Romantik, seien sehr bildhafte und die Fantasie des Zuhörers anregende Musikstücke aus Spanien, sagte der renommierte Gitarrist in seiner Einleitung. Letztgenannter sei ein Wegbereiter des „magischen Tremolos“, das Thomas Kalkreuth dann auch in dem impressionistischen Stück in Perfektion zeigen konnte.

Das Stück über die wunderschönen spanischen Bauten, wie die Alhambra im maurischen Baustil, klang dank der faszinierenden Tremolotechnik, als ob der Gitarrist gleichzeitig zwei Instrumente bedienen würde – einfach beeindruckend schön. In der Eigenkomposition „Arabisches Viertel in Granada“ verarbeitete Kalkreuth seine Reiseeindrücke einer Andalusienfahrt, wobei ihn besonders das Leben und die Stimmung in eben diesem Viertel derart ergriffen hatte, dass er ihm dieses Stück widmete.

Flamenco eröffnet zweiten Teil

Rainer Uhl nannte das Stück „Tanz der Biber“, das er für den Riedfilm von Armin Hoffmann geschrieben hatte. Mit diesem Flamenco eröffnete er den zweiten Teil des Konzertes. Mit einem weiteren Flamenco „Sevillanas“ verweilte er noch einen Augenblick in der spanischen Gitarrenliteratur und erzählte nebenbei, dass kaum jemand in Mitteleuropa wisse, dass die Rumba ursprünglich aus einem spanischen Tanz im Mittelalter entstanden ist. „Manha de carneval“ von Luiz Bonfa , einem südamerikanischen Chanson über eine verlorene Liebe nach einer rauschenden Carnevalsnacht, setzte Kalkreuth an den Beginn seines zweiten Teiles. „Milonga ist die kleine melancholische Schwester des Tango“, erklärte er, bevor er diejenige von Jorge Cardoso, die ebenfalls von einer verlorenen Liebe handelte, anstimmte.

Nach dem eher sozialkritischen „Sentir Flamenco“, gewidmet „den Leuten, die viel Leid erfahren haben“, spielte Rainer Uhl mit „Baila Gitana“ ein Stück, dessen Rhythmus für Nord- und Mitteleuropäer sehr schwierig zu erfassen sei, wenn sie ihn nicht von klein auf gelernt hätten. Doch er konnte diese musikalische Klippe an diesem Abend meisterlich umschiffen. Mit zwei Themenvariationen durch Thomas Kalkreuth gingen der Soloteile der beiden zu Ende. Zunächst die sechs Variationen über Folia Espagne von Mauro Giuliani, der ein Zeitgenosse Mozarts war und der eine Blütezeit des Gitarrenspiels auslöste. Durch erfuhren Gitarristen auch Anerkennung als Künstler, davor galt das Gitarrenspiel quasi als „Begleitmusik“ ohne künstlerischen Anspruch.

Fünf Variationen zu Idas Sommerlied

Die fünf Variationen zu Idas Sommerlied – variantenreich und vielfältig wie das gesamte Konzert – wurde von Kalkreuth nach dem Motiv aus dem Film „Michel von Lönneberga“ geschrieben. Variationen basieren auf dem Lied, das die kleine Schwester des Hauptakteurs singt. Nach der gemeinsam gespielten Milonga von Juan Buscaglia endete das offizielle Programm der Gitarrenvirtuosen, doch das begeisterte Publikum musste nicht ohne Zugabe den Heimweg antreten. Als Draufgabe gab es die Rumba Catalan.

Und weil es gar so schön war gab es – auch wenn Thomas Kalkreuth, der sich dazu nicht genügend vorbereitet fühlte und von Rainer Uhl dazu genötigt wurde – als „Zuckerl“ noch eine zweite Zugabe: Unter dem Titel „Le Reve“ war das wunderschöne und anrührende Stück eines unbekannten Komponisten schon häufig in den Hitlisten vertreten.