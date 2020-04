Bad Wurzach (sz) - Unter der Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ in den kommenden Wochen Beiträge von bekannten Menschen aus Leutkirch, Isny und Bad Wurzach. Folgender Text stammt von Gudrun Kaiser, stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiterin in Bad Wurzach.

Eigentlich hatten wir Sanitäter uns schon in die Dienstpläne, die anstehende Veranstaltungen eingetragen und fest voller Vorfreude geplant. Nun haben sich die Dinge rasant, quasi über Nacht radikal verändert.

Solange wir alles selbst steuern können, Einfluss nehmen auf das, was in unserem Leben geschieht, solange wir alles im Griff haben, fühlen wir uns sicher. Nicht alles liegt in unserer Macht und stellt uns vor kollektiven Herausforderungen (und Erfahrungen). Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal, dass alles verloren ist.

Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an. Ich bin bereit, diese Krise als neue Chance anzunehmen und den Wandel anzunehmen. Lassen wir die Liebe unser Vertrauen größer sein als unsere Angst. Fangen wir an zu träumen, zu visionieren und als Vorbild für unsere Freunde, für unsere Mitmenschen voran zu gehen.

Verwandeln wir Angst in Antrieb, Sorge in Vertrauen, Widerstand in Akzeptanz, Wut in Gelassenheit und Probleme in Lösungen.

Corona, auch das geht vorbei. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen und die Gesundheit.

Bleiben sie gesund!

Gudrun Kaiser