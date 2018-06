Dem Abschied folgt das Willkommen

Der Amtswechsel im Bad Wurzacher Rathaus steht bevor. Am Sonntag, 15. Juli, hat Bürgermeister Roland Bürkle seinen letzten Arbeitstag, tags darauf nimmt Alexandra Scherer auf dem Chefsessel Platz. Zur Verabschiedung von Bürkle und der Amtseinsetzung lädt die Stadt nun ein.

Sechzehn Jahre lang hat Roland Bürkle die Entscheidungen und Geschicke der Gemeinde und Stadt Bad Wurzach maßgebend geleitet und verantwortet. Am Sonntag, 15. Juli, wird er nun in seiner letzten „Amtshandlung“ tätig – bei der eigenen Verabschiedung.

„Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sowie interessierte Gäste sind dazu ab 13 Uhr herzlich auf den Klosterplatz vor dem Maria Rosengarten eingeladen“, so der erste stellvertretende Bürgermeister Klaus Schütt. „Wir wollen unserem Bürgermeister hier gemeinsam einen schönen Abschied als Dank für die geleistete Arbeit bereiten“. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Stadtkapelle Bad Wurzach.

„Mir war wichtig, dass grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger bei diesem Anlass teilnehmen können“, betont der scheidende Bürgermeister selbst. „Ich konnte in den vergangenen 16 Jahren hier in Bad Wurzach und den Ortschaften viele wertvolle Erfahrungen machen und würde mich daher nochmals über eine letzte offizielle Begegnung in meinem Amt mit Ihnen freuen“.

Sollte je die Witterung nicht mitspielen, wird die Veranstaltung kurzfristig ins Kurhaus verlegt.

Im Anschluss an die Verabschiedung wird auf dem Klosterplatz (oder im Kurhaus) ab 16 Uhr dann ein Public Viewing zum Finale der Fußball-WM in Russland stattfinden, organisiert von „Shorty‘s Lounge“. „Wir haben ganz bewusst das Finale ausgewählt, um ein attraktives Spiel zeigen zu können“, begründen Organisator Michael Staudt und die Stadt die Entscheidung für eine Übertragung am Finaltag. „Die Veranstaltung ist ein erster Versuch, wie solch ein Event hier bei uns in Bad Wurzach angenommen wird“.

Die feierliche Amtseinsetzung von Alexandra Scherer als Bürgermeisterin der Gemeinde findet am Montag, 16. Juli, um 19 Uhr im Kurhaus im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung statt. Auf dem Programm stehen neben der Amtseinsetzung und Verpflichtung der neuen Bürgermeisterin verschiedene Grußworte. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle Bad Wurzach. Ein kurzer Stehempfang im Anschluss bietet die Möglichkeit zum Gespräch und Austausch mit Alexandra Scherer.

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sind zu diesem Anlass herzlich eingeladen. „Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, damit wir Frau Scherer in unserer Mitte würdig willkommen heißen können“, so Klaus Schütt, der die neue Amtsinhaberin vereidigen wird.

Alexandra Scherer wurde bei der Wahl am 22. April zur Bürgermeisterin der Stadt Bad Wurzach gewählt.