Das sind die Bad Wurzacher Termine für Schulbeginn und Schulaufnahmefeiern

Die Sommerferien nähern sich langsam, aber sicher dem Ende. In eineinhalb Wochen, am 12. September, ist Schulbeginn. Vor allem für die Erstklässler wird das eine aufregende Zeit.

Über die wichtigsten Termine informieren nun die Bad Wurzacher Schulen.

Grundschule Arnach: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 7.30 bis 12 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klasse 1 am 17. September um 9.30 Uhr, anschließend Aufnahmefeier.

Grundschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, ab 7.45 Uhr; ökumenischer Gottesdienst Klassen 2 bis 4 am 12. September um 8 Uhr in der evangelischen Kirche; Schulaufnahmefeiern am 14. September um 8.15 Uhr (Klasse 1c), 9 Uhr (Klasse 1b) und 9.45 Uhr (Klasse 1a), ökumenischer Einschulungsgottesdienst ist jeweils 45 Minuten zuvor in St. Verena.

Grundschule Ellwangen-Dietmanns: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 8.35 bis 12 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klassen 1 bis 4 am 16. September um 9 Uhr in der Turnhalle Ellwangen, anschließend Aufnahmefeier Klasse 1 ebendort.

Grundschule Eintürnen: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 7.45 bis 12.05 Uhr; Schülergottesdienst und Aufnahmefeier am 16. September ab 9 Uhr im Pausenhof oder der Turn- und Festhalle.

Grundschule Haid: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 8.45 bis 12.20 Uhr; Gottesdienst Klassen 1 und 2 am 15. September um 10 Uhr in der Turn- und Festhalle Haidgau, anschließend Aufnahmefeier ebendort.

Grundschule Unterschwarzach: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 8.20 bis 11.45 Uhr; ökumenische Feier der Schulanfänger am 15. September um 9 Uhr in der Kirche St. Gallus, anschließend Aufnahmefeier in der Turn- und Festhalle.

Grundschule Seibranz-Hauerz, Standort Hauerz: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 8.15 bis 11.55 Uhr; Schulaufnahmefeier am 15. September um 9 Uhr im katholischen Gemeindehaus; Schülergottesdienst Klassen 1 bis 4 am 16. September um 7.30 Uhr in der Kirche St. Martin. - Standort Seibranz: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 12. September, 8.15 bis 11.45 Uhr; Schülergottesdienst Klassen 2 bis 4 am 13. September um 7.30 Uhr in der Kirche St. Ulrich; Schulaufnahmefeier am 14. September um 9.30 Uhr in der Schule.

Werkrealschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 6 bis 10 12. September um 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 13. September um 8.30 Uhr.

SBBZ Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 2 bis 9 12. September um 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 15. September um 9.45 Uhr.

Realschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 6 bis 10 12. September um 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 12. September um 14 Uhr im Schulzentrum.

Salvatorkolleg Bad Wurzach: Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 11. September um 17 Uhr in der Turnhalle des Salvatorkollegs; Schulbeginn Klassen 5 bis 12 12. September um 7.45 Uhr.