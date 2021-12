Das sind die Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Bad Wurzacher Kindergärten

Die Stadt Bad Wurzach beschäftigt sich aktuell mit dem Bedarf an Kindergartenplätzen im kommenden Kindergartenjahr. Eltern, deren Kinder ab September 2022 zwei Jahre und älter sind und in diesem Zeitraum einen Kindergartenplatz belegen möchten, sollten sich deshalb im Kindergarten ihrer Wahl melden. Das teilt die Stadt nun mit.

Welche Kinder können angemeldet werden?

In den katholischen Kindergärten St. Verena Bad Wurzach, Eintürnenberg, Haidgau, Seibranz und Hauerz sowie in den städtischen Kindergärten Sonnentau Bad Wurzach, Arnach, Unterschwarzach und Ziegelbach werden Kinder ab zwei Jahren aufgenommen.

Im katholischen Kindergarten Dietmanns, im städtischen Kindergarten Regenbogen Bad Wurzach in der VÖ-Gruppe und in der Ganztagesgruppe sowie im Waldkindergarten in Bad Wurzach werden Kinder ab drei Jahren aufgenommen.

Kinder unter zwei Jahren werden nur in der Kinderkrippe Regenbogen und Arnach aufgenommen.

Wo und wann anmelden?

In der folgenden Auflistung kann man Kontaktdaten und Betreuungszeiten der einzelnen Kindergärten entnehmen. Das Anmeldeformular findet sich auf der Homepage der Stadt Bad Wurzach und in allen Kindergärten. Anmeldewoche ist vom 10. bis 14. Januar im Wunschkindergarten nach telefonischer Anmeldung. Fragen können ebenfalls telefonisch mit der Leitung der jeweiligen Einrichtung besprochen werden.

Weshalb ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich?

Die personelle Besetzung der Kindergärten richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten Kinder. Nur wenn alle Kinder rechtzeitig angemeldet werden, können ausreichend Kindergartenplätze bereitgestellt werden.

Das sind die Kindergärten und -krippen

Kiga Regenbogen Bad Wurzach: verlängerte Öffnungszeit (VÖ) montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr; Ganztagesgruppe montags bis donnerstags 7 bis 17 Uhr und freitags 7 bis 13 Uhr; E-Mail regenbogen@kiga.bad-wurzach.de; Telefon 07564 / 3123.

Kinderkrippe Regenbogen Bad Wurzach: montags bis freitags 8 bis 14 Uhr; E-Mail regenbogen@kiga.bad-wurzach.de; Telefon 07564 / 3123.

Kiga Sonnentau Bad Wurzach: Regelgruppe (RG) montags bis freitags 7.30 bis 12.30 Uhr sowie montags und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7 bis 13 Uhr; sonnentau@kiga.bad-wurzach.de; 07564 / 935560.

Kiga St. Verena Bad Wurzach: VÖ montags bis freitags 7 bis 13 Uhr; RG montags bis freitags 7.30 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags 13.30 bis 16 Uhr; kiga-stverena@web.de; 07564 / 3259.

Kiga und Kinderkrippe Arnach: VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr; arnach@@kiga.bad-wurzach.de; 07564 / 302217.

Kiga Dietmanns: VÖ montags bis freitags 7.30 bis 13.30 Uhr; kiga-dietmanns@web.de; 07564 / 2406.

Kiga Eintürnen: RG montags bis freitags 7.30 bis 13 Uhr sowie montags 14 bis 16.30 Uhr; kath.kiga-eintuernenberg@t-online.de; 07527 / 6623.

Kiga Haidgau: RG montags bis mittwochs 7.15 bis 12.45 Uhr, donnerstags und freitags 7.15 bis 12.30 Uhr und donnerstags 14 bis 17 Uhr; VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr; kigahaidgau@gmx.de; 07564 / 815.

Kiga Hauerz: montags bis freitags 7.30 bis 13 Uhr und montags 14 bis 16.30 Uhr; kiga-st.martin-hauerz@t-online.de; 07568 / 747.

Kiga Seibranz: RG montags bis freitags 7.15 bis 12.15 Uhr sowie dienstags und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr; kindergarten.seibranz@web.de; 07564 / 1660.

Kiga Unterschwarzach: RG montags bis freitags 7.15 bis 12.45 Uhr und montags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr; unterschwarzach@kiga.bad-wurzach.de; 07564 / 3630.

Kiga Ziegelbach: RG montags bis freitags 7.30 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7 bis 13 Uhr; ziegelbach@kiga.bad-wurzach.de; 07564 / 302227.

Waldkindergarten: montags bis freitags 7.30 bis 13.30 Uhr; kiga.waldkindergarten@bad-wurzach.de; 0175 / 9072044.