Das Ponticelli-Ensemble spielt bei „Kaffee und Klassik“

Zu einem weiteren Konzert des Bad Wurzacher Kulturkreises hat am Sonntag Wolfgang Weiss ins Kurhaus eingeladen. „Klassik & Kaffee“ mit dem Ponticelli-Ensemble war an diesem Nachmittag so gefragt, dass die reservierten Sitzplätze bei weitem nicht ausreichten und mehrfach ergänzt werden mussten.

Während draußen dichter Schneefall herrschte, begrüßte der Organisator die Gäste in einem frühlingshaft, frisch dekorierten Kurhaus und hieß sie zum dritten, klassischen Konzert, willkommen, ehe die sieben Musiker die Bühne einnahmen. Die instrumentale Besetzung dieses nachmittäglichen Kammerkonzerts bestand aus drei Violinen, Cello, Kontrabass, Percussion und Flügel.

Die Ponticellis präsentierten ihr neues Jahresprogramm „gestrichen voll“ und begannen mit dem Titellied aus „Games of Thrones“. Im weiteren Programmverlauf mischten sie gekonnt, die verschiedensten Stilrichtungen zu einem harmonischen Ganzen. Von barocker Klassik, „Andante festivo“ von Sibelius, wechselten die Musiker zum langsamen Tango „Oblivion“ von Astor Piazzola. Die, in der Anmoderation versprochenen Stimmungen, wie Mystik und Sünde oder Rhythmus und Erotik, übertrugen die Violinen in knisternder Spannung auf das Publikum. Nach der etwas verträumten „Pavane“ von Gabriel Fauré wechselten die Künstler zu traditionell irischer Musik. In Anschluss an die „London derryair“ wurde es ganz modern, ein buntes Medley von Adele mit „Hello“ wechselte zu „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel. Progressive Pizzicato-Intros verschmolzen mit den tiefen Tönen des Cellos und des Basses.

Mit der „schalkhaften Rumba, Atraente“, der brasilianischen Komponistin Chinquina Gonzaga nahm die Musik nochmals Fahrt auf. Swingkomponenten des „Baby elephant walk“ oder das Titelthema vom rosaroten Panther gingen in die Filmmusik von „Miss Marple“ über und begeisterten mit den munteren Klängen die Zuhörer. Das Programm der sieben Künstler „gestrichen voll“ traf punktgenau den Geschmack des Publikums, denn die Mischung macht es aus. Von Barock bis Charts, sie können einfach alles und unterhalten ihr Publikum mit schwäbischer Heiterkeit, die sich in den amüsanten Moderationen widerspiegelte. Alle Musiker des Ensembles stammen aus der Region und mit Julia Frisch an der Violine, ergänzte eine Bad Wurzacherin das Ensemble. Verführerischer Kaffeeduft mischte sich in die Schlussklänge von „Skyfall“ aus James Bond und lockte die Gäste an die reich gedeckten Kaffeetafeln, die erneut von Schülern der Klasse 8a mit Kuchen und Torten bestückt wurden. Wolfgang Weiss und seinem Team ist es erneut gelungen, eine Veranstaltung mit guter Musik und anheimelndem Wohlfühlflair zu schaffen.