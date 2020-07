Das Obere Tor in Bad Wurzach musste neuen Ideen weichen

In einer unregelmäßig erscheinenden Serie stellt die „Schwäbische Zeitung“ die Stationen des überarbeiteten Historischen Stadtrundgangs in Bad Wurzach vor. Heute: das Obere Tor. Das Obere Tor (heute eingangs der Breitestraße) ist schon sehr lange Vergangenheit. Es wurde bereits am Ende des 18. Jahrhunderts abgerissen. Das Bauwerk musste der als Prachtstraße geplanten Herrenstraße und ihren Bauten Platz machen. Wurzach zählte damals kaum 100 Einwohner und warb verstärkt um Zuzug. Dass alte Gebäude neuen Ideen und Notwendigkeiten weichen müssen, ist also kein exklusives Merkmal unserer gegenwärtigen Zeitlage.