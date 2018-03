Das ist der sechste Wurzacher Bürgermeisterkandidat

Kurz vor Toresschluss hat am Montag Steffen Deutschenbauer seine Bewerbung für die Wahl zum Bürgermeister von Bad Wurzach eingereicht. Der 39-Jährige hat seine Wurzeln im Städtle.

In Ravensburg geboren verbrachte Deutschenbauer seine ersten Lebensjahre in Bad Wurzach, ging hier auch in den Kindergarten. Seine Großeltern mütterlicherseits (Ehrmann) habe dort, wo heute der Rewe-Einkaufsmarkt steht, eine Weberei gehört. Später zog Steffen Deutschenbauer mit seinen Eltern Rainer und Rita ins Ostallgäu, nach Rieden am Forggensee (bei Füssen).

Familiäre Beziehungen nach Bad Wurzach hat er aber immer noch. Zudem lebt seit einigen Monaten auch seine Lebensgefährtin, eine Astrophysikerin, im Städtle, sodass er sich nun hier wieder häufig aufhält.

Steffen Deutschenbauer studierte Politologie, Philosophie und Volkswissenschaften in München, Wien und Oxford, wo er auch an der Universität als Dozent tätig war.

Beruflich ist er als Unternehmensberater tätig. Er ist Mitgründer von HLC (Health Care Leaders), das seit 2011 Personalberatung und Coaching für Träger und Einrichtungen der Gesundheitsbranche anbietet. „Ich berate deutschlandweit im Gesundheitswesen, unter anderem Krankenhäuser, vor allem in Personalfragen“, erzählt der 39-Jährige.

Seine Wurzeln in Bad Wurzach und eine „breite Kompetenz“ sieht er als Grundlagen für seine Kandidatur. Kommunalpolitische Kenntnisse bringe er ebenso mit. „Als Berater von Krankenhäuser habe ich viel mit Kommunalpolitik zu tun, stehe in Kontakt mit Gemeinderäten, Bürgermeistern, Landräten, Ministerien. So kenne ich die Strukturen und habe bereits ein Netzwerk.“

Als Bürgermeister will er „den Menschen zuhören, ihre Anliegen ernst nehmen, sie verstehen und dann Wege finden, die eine Mehrheit mittragen kann“. Dabei ist es in seinen Augen wichtig, auch die zu hören, die leise reden („Die Lautesten sind oft nicht die Mehrheit.“), und die zum Mitreden zu ermuntern, die sonst nichts sagen.

Er möchte auch viele Mitmacher gewinnen –, von denen es in der Stadt und ihren Ortschaften ja auch sehr viele gebe, wie er unterstreicht. „Bad Wurzach hat eine Gemeinschaft, um die die Stadt viele andere Kommunen beneiden.“

Als Kenner des Gesundheitswesens weiß Deutschenbauer natürlich um die Probleme des städtischen Kurbetriebs. Ein Urteil über Vergangenes und die derzeitige Strategie mag er aber „zumindest jetzt noch nicht“ treffen. „Ich bin keiner, der kommt und sagt, ich kann alles besser machen“, sagt er.

Deutschenbauer will in den kommenden Tagen und Wochen „die Menschen und ihre Bedürfnisse kennenlernen und ihnen die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen“. Er plane Bürgergespräche, „gerne auch auf Bestellung“, wie er sagt.

„In frühen Studientage habe ich auf die Frage nach meinem Lebensplan oft gesagt, ich würde gerne Bürgermeister in meiner Heimatstadt werden“, erzählt Steffen Deutschenbauer lachend. Ob diese „studentische Illusion“ Wirklichkeit wird, entscheiden die Bad Wurzacher am 22. April.