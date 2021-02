Das ist der neue Leiter des Naturschutzzentrums Bad Wurzach

Mit Siegfried Roth wird ein erfahrener Agrarwissenschaftler, Landschaftsökologe und Bildungsmanager neuer Leiter des Bad Wurzacher Naturschutzzentrums. Der derzeitige Geschäftsführer des „Unesco Global Geopark Schwäbische Alb“ wird ab Juli die Nachfolge von Horst Weisser antreten, der zum 1. September in den Ruhestand tritt. Das teilt das Naturschutzzentrum mit.

Der Stiftungsrat des Naturschutzzentrums mit Vertretern von Umweltministerium, Regierungspräsidium, Landratsamt und Stadt habe demnach in einem mehrstufigen Verfahren den künftigen Leiter aus insgesamt 58 Bewerbungen ausgewählt.

Verschiedene berufliche Stationen

Neben den Studien in den Bereichen „Agrarwissenschaft“ an der Universität Hohenheim und „Biologie“ in der Universität Marburg hat der aus dem Alb-Donau-Kreis stammende künftige Leiter nebenberuflich ein Studium im Bereich „Bildungswissenschaften“ an der PH Ludwigsburg absolviert. Nach verschiedenen Stationen ab 1993 unter anderem beim Landkreis Esslingen, an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald oder als Leiter der Landvolkshochschule Wernau-Leutkirch war Roth von Juni 2006 bis März 2013 Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbunds.

Seit April 2013 leitet er als Geschäftsführer den „Unesco Global Geopark Schwäbische Alb“, der sich über zehn Alb-Landkreise erstreckt und dessen Aufgabe es ist, die geologische Bedeutung der „Karstlandschaft“ der schwäbischen Alb im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Zusätzlich ist Roth seit 2017 externer Lehrbeauftragter an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg im Studiengang Nachhaltiges Regionalmanagement, Schwerpunkt „Schutzgebiete und Schutzgebietsmanagement“.

Erfolgreichen Weg weiterführen

„Mit Herrn Dr. Roth konnten wir einen einschlägig bekannten Fachmann für den Naturschutz, für das Wurzacher Ried, aber auch für die Stadt Bad Wurzach gewinnen“, werden Bürgermeisterin Alexandra Scherer und der bisherige Leiter Horst Weisser zitiert. „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried auf einem guten Weg erfolgreich weiterführen und weiterentwickeln wird.“

„Ich kenne das Wurzacher Ried, Bad Wurzach und Oberschwaben gut und stelle mich sehr gerne dieser neuen Aufgabe. Ich danke dem Stiftungsrat des Naturschutzzentrums für das Vertrauen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Team im Naturschutzzentrum, allen Beteiligten und mit der Stadt Bad Wurzach“, so Siegfried Roth.