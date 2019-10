Das ist beim Gesund- und Aktivtag in Bad Wurzach geboten

Von vo

Nach einem Schwelbrand in der Käsetheke bleibt der Edeka-Markt in der Straubenmühle in Hüttlingen geschlossen. Der Neubau des gesamten Komplexes samt Parkplatz war schon zuvor geplant. Der Getränkemarkt bleibt vorerst geöffnet.

Bis Ende vergangener Woche war Hüttlingen mit seinen über 6.000 Einwohnern in der glücklichen Lage, drei Supermärkte anbieten zu können. Durch einen Schwelbrand in der Käsetheke des Edekamarktes in der Straubenmühle sind es jetzt nur noch zwei und dementsprechend groß ist der Andrang in den übrigen beiden ...