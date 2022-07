Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn der Spruch „Was lange währt, wird endlich gut“ im wahrsten Wortsinn irgendwo gilt, dann hier: für das gemeindeintegrierte Wohnhaus in Bad Wurzach. Unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Bausanierung machten eine Rückkehr in das zentrumsnahe Haus der Stiftung Liebenau erst im März dieses Jahres möglich.

Die letzten Töne eines Blasmusikstücks sind zu hören und von weit her ein angeregtes Stimmengewirr. Wer zu Fuß zum Haus gelangt, streift die idyllische Wurzacher Ach. Im großzügigen Garten angekommen, fanden sich viele Menschen, die Musik, Begegnungen, Essen und Trinken und das schöne Wetter sichtlich genossen: Es war Sommerfest im Haus St. Hedwig, wo nicht nur der Sommer, sondern auch die Rückkehr nach Bad Wurzach gefeiert wurde.

Auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer ist der Einladung zum Fest gefolgt: „Ich bin froh, dass Sie wieder hier sind“, meinte sie in ihrer sehr persönlichen Ansprache an die Bewohner- und Mitarbeiterschaft. „Das Haus ist Teil der Stadt. Sie haben uns gefehlt.“ Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten war sie davon angetan, wie schön sie geworden sind. „Man sieht, dass es der Stiftung Liebenau wichtig ist, dass sich die Menschen hier wohlfühlen,“ so das Stadtoberhaupt bezogen auf die hochwertige und stilvolle Einrichtung.

Die Verantwortlichen vergaßen nicht zu betonen, welchen Kraftakt alle miteinander in den letzten drei Jahren gemeistert haben. Bereichsleiter Christian Kiebler gab einen kurzen Rückblick. Der Umzug nach Neutann erfolgte im Jahr 2019 und war eine gute Lösung als Übergang. „Doch wir hätten nicht gedacht, dass wir erst 2022 zurückkehren“, meinte er.

Unvorhergesehene Baumängel, die Corona-Pandemie und im Sommer 2021 auch noch Hochwasser im Haus: viele Gründe, die die Bauarbeiten deutlich verzögerten. In der langen Übergangsphase bewiesen aber alle Beteiligten sowohl Durchhaltevermögen als auch Geduld. Die Sanierung hat das Architekturbüro Gegenbauer in Leutkirch verantwortet.

Frederik Weiss dankte seinem Team aus Betreuerinnen und Betreuern, Hauswirtschaft und Reinigungskräften, bis hin zum Hausmeister. „Die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Haus ist einmalig“, sagte der Einrichtungsleiter. Auch den Angehörigen und Betreuern galt sein Dank, die dem fachlichen Team mit ihrer konstruktiven Zusammenarbeit immer wieder den Rücken stärkten. Und nicht zuletzt, dankte er den Bewohnern, die viele Entbehrungen in Kauf nehmen mussten: „Es freut mich besonders, dass Sie zurück in Ihrer Heimat sind – in Bad Wurzach.“