Das Ende eines Dornröschenschlafes

Mit einem feierlichen Akt ist Samstag das frisch renovierte Gemeindehaus in Hauerz eingeweiht und gesegnet worden. Richard Waizenegger, stellvertretender Kirchengemeinderatsvorsitzender, begrüßte die rund 70 Festgäste – darunter Pfarrer Stefan Maier, der im Verlauf des Abends das Gebäude segnete, den ehemaligen Ortsvorsteher Martin Menig, die Vorsitzenden aller Hauerzer Vereine, das Team des Kindergartens, die Vertreter des Pastoralteams, den Architekten Christian Welte mit seinem Partner Wolfgang Metzger, alle anwesenden Handwerker sowie den Kirchenchor mit seiner Leiterin Vera Schodlok.

Bürgermeister Roland Bürkle weilte zu Beginn der Veranstaltung noch beim Serenadenkonzert in Bad Wurzach, stieß aber später dazu; ebenso Ortsvorsteher Kurt Miller, der noch beruflich unterwegs war. In seiner Ansprache schilderte Waizenegger unter anderem, welche Hürden es während der Renovierung zu überwinden gab. Da gab es beispielsweise die Kündigung der Kreissparkassenfiliale, sodass zwar ein zusätzlicher Raum gewonnen wurde, aber die erforderliche neue Planung führte zu einer Verzögerung. Ein weiterer Brocken war die Installation von Wasser und Heizung, denn die ursprünglich damit betraute Firma konnte den Auftrag aus schwerwiegenden Gründen nicht durchführen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Waizenegger nachdrücklich bei der Firma Vöhringer, die trotz voller Auftragsbücher in die Bresche gesprungen war. Der schwerste Schlag, so Waizenegger, sei der Verlust von Kirchengemeinderat Lothar Herberger gewesen, der für die Beleuchtungstechnik verantwortlich gezeichnet hatte.

„Er fehlt uns sehr und wir nehmen ihn heute gedanklich in unsere Mitte“. Waizenegger dankte nicht nur den vielen ehrenamtlichen Helfern, sondern auch der Diözese Rottenburg für die finanzielle Unterstützung. Und dem Musikverein Hauerz, der während des zweijährigen Umbaus sein Probenlokal für kirchliche Aktivitäten zur Verfügung gestellt hatte. Auch beim Kirchenchor, der den Abend musikalisch gestaltete, seinen Kollegen vom Kirchengemeinderat und dem Kirchenpfleger Alfons Buckenheu. Und ganz besonders natürlich bei Welte, der „das Haus aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat“. Pfarrer Maier ging in seiner Rede noch darauf ein, dass der erste Bauplan auf den 30. Dezember 2010 datiert und bedankte sich vor allem bei Waizenegger, Buckenheu und Stefan Penka, auf deren Schultern besonders viel gelastet hatte. Und Welte dankte allen beteiligten Betrieben bei dieser „kernigen Baustelle“ und führte sie namentlich an; besonders aber bei der Firma Vöhringer sowie bei Zimmerer Kohler, der mit dem Erhalt des Dachstuhls ein Meisterstück abgeliefert habe.

Nach den Reden von Waizenegger, Maier und Welte hielt Pfarrer Maier einen kleinen Gottesdienst ab, in dessen Rahmen er das Gebäude segnete. Und danach wurde ausgiebig gefeiert und das wunderschöne Ergebnis dieser langen Planungs- und Bauphase bewundert.