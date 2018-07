Das Ansehen der Muslime hat nach 9/11 gelitten – auch in Bad Wurzach

„Ich hätte nie gedacht , dass ein Muslim so etwas im Namen der Religion macht.“ Das sagt Cafer Tosun, Mitglied der muslimischen Ditib-Gemeinde in der Waldburgstraße in Bad Wurzach zu den Attentaten vom 11. September 2001.

Als er die Bilder von dem ersten Flugzeug sah, das in einen der Zwillingstürme des World Trade Centers in New York raste, habe er zuerst gedacht, Hollywood würde einen neuen Actionfilm präsentieren. Als das zweite Flugzeug in den zweiten Turm krachte, „war ich echt schockiert“.

Güven Cicek, dem Vorsitzenden der Ditib Bad Wurzach, ging es ähnlich. Aber welche Konsequenzen die Terroranschläge haben könnten und letztlich haben würden, das habe er erst am nächsten Tag so richtig realisiert. Auch, welche Auswirkungen das auf das Leben von Muslimen haben kann. Plötzlich standen Muslime unter dem Generalverdacht, potenzielle Terroristen zu sein. Die Religion werde aber von Terroristen nur vorgeschoben.

In den vergangenen zehn Jahren habe es auch in Bad Wurzach einige Aufklärungsarbeit gebraucht. Der Tag der offenen Tür in Bad Wurzach in diesem Jahr, bei dem auch Islam-Experten vor Ort waren, die Fragen zur Religion erklärten, war ein Teil davon. Auch die kürzlich geöffnete Teestube, die für jedermann zugänglich ist, soll zu mehr Dialog beitragen. Offenbar ein guter Weg, denn Cicek sagt, in den vergangenen Jahren sei es mit dem Ansehen in Bad Wurzach wieder besser geworden. „Jetzt, zehn Jahre nach dem 11. September, habe ich das Gefühl, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen verstanden haben, dass die Anschläge nichts mit unserer Religion zu tun haben.“ (nin)