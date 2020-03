Coronavirus: Weitere Absagen

Aufgrund des Coronavirus sind am Mittwoch weitere Veranstaltungen abgesagt worden.

Dies betrifft zum einen die ursprünglich auf den 13. März geplante Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Aichstetten. „Wir gehen nicht von einem hohen Risiko aus, jedoch würde eine gegebenenfalls notwendige Quarantänephase die Einsatzbereitschaft negativ beeinflussen. Um die Einsatzbereitschaft des DRK-Ortsvereins sicherzustellen, ist dieser Schritt daher notwendig“, teilt Andreas Löchle-Schmid, Ortsvereinsvorsitzender und Bereitschaftsleiter, mit.

Abgesagt hat auch der Obst- und Gartenbauverein Aichstetten seine Jahreshauptversammlung, die am Freitagabend im Pfarrstadel stattfinden sollte.

Verschoben wird auch die Jahreshauptversammlung des Tierschutzverein Bad Wurzach. „Aus aktuellem Anlass“ finde die Veranstaltung am 12. März im „Rössle“ nicht statt.

Abgesagt haben auch Reha-Klinik und Naturschutzzentrum in Bad Wurzach den Multimedia-Vortrag „Wilde Alpen“ von Armin Hoffmann, der am Donnerstag, 19. März, in der Reha-Klinik stattfinden sollte.

Die katholische Seelsorgeeinheit Aitrachtal teilt mit, dass aufgrund der sich ausweitenden Corona-Epidemie die Krankensalbung nur noch einzeln gespendet wird. Dafür dürfen sich Gläubige gerne auf den Pfarrämtern in Aichstetten und Aitrach melden. Aus diesem Grund wird auch der Krankengottesdienst und die Einladung zur Fastensuppe am Freitag, 13. März abgesagt.

Bereits am Montag und Dienstag abgesagt wurden: das Konzert der „Südtiroler Heimatsterne“ (neuer Termin: 22. September); der Tanz mit den Trollys am Donnerstag, 12. März, sowie die Konzerte mit Peter Schad und den Oberschwäbischen Dorfmusikanten am 13. und 14. März; das Ziegelbacher Bockbierfest der Freiwilligen Feuerwehr am 14./15. März; das Immenrieder Bockbierfest des Musikvereins am 21.und 22. März; der Kinoabend am Samstag, 14. März, in der Reha-Klink.