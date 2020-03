Corona: Veranstaltungen abgesagt

Aufgrund des Coronavirus sind am Donnerstag weitere Veranstaltungen im Raum Bad Wurzach, Aitrach und Aichstetten abgesagt worden.

Die geplanten Veranstaltungen des Aitracher Kulturkreises am 20. März mit Harald Oberle und am 27. März mit Julia Schultz 27. März fallen aus. Sie werden „zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich die Gesundheitslage wieder etwas entspannt hat, nachgeholt“, teilt der Veranstalter mit.

Das Bockbierfest der Stadtkapelle Bad Wurzach am 21. und 22. März wurde ebenfalls aufgrund des grassierenden Coronavirus abgesagt. Gleichses gilt für das Tannheimer Bockbierfest am 21. März. Am Samstag, 21. März, ebenfalls nicht stattfinden werden die Jahresversammlung des Vereins Bund für Naturschutz Oberschwaben sowie das Biologische Kolloquium des Gymnasiums Salvatorkolleg und des Naturschutzzentrums. Das Kurhotel bietet seine internen Veranstaltungen bis Ende März nur noch für Hausgäste an.

Bereits in den Tagen zuvor abgesagt wurden: die Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Aichstetten; die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Aichstetten; der Multimedia-Vortrag „Wilde Alpen“ am 19. März; der Krankengottesdienst und die Fastensuppe am 13. März in Aitrach; der DRK-Hallenflohmarkt am 21. März in Aitrach; das Konzert der „Südtiroler Heimatsterne“ (neuer Termin: 22. September); die Konzerte mit Peter Schad am 13. und 14. März; das Ziegelbacher Bockbierfest am 14./15. März; das Immenrieder Bockbierfest am 21/22. März; der Kinoabend am Samstag, 14. März.