Corona überwinden: Bad Wurzach geht in die Marketingoffensive

Von Schwäbische Zeitung

Ein 60-jähriger Kajakfahrer ist auf dem Manzeller Freizeitgelände in Richtung Schweiz gestartet - und nicht angekommen. 23 Boote von verschiedenen Wasserschutzpolizeien, des Zolls und der DLRG sowie ein Polizeihubschrauber suchten in der Nacht von Sonntag auf Montag nach dem Mann. Um 3 Uhr wurde die Suche laut Polizei ohne Erfolg abgebrochen.

Der in Polen wohnende Mann besuchte am Sonntag mit seiner Frau und seinem Sohn den Badestrand in Friedrichshafen-Manzell.