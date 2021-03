Corona-Testsstaion öffnet in Maria Rosengarten

Gemeinsam mit dem DRK Ortsverein Bad Wurzach bietet die Stadt Bad Wurzach ab Montag, 29. März, an drei Tagen pro Woche eine Testmöglichkeit an. Das Angebot richtet sich laut Pressemitteilung der Stadt an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Wurzach und der Ortsteile. Die Tests sind kostenfrei und finden im Maria Rosengarten im Erdgeschoss statt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun vor Ort Bürgertests anbieten können“, betont Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Damit wolle man die sonstigen Maßnahmen und Angebote im Gesundheitssystem rund um Impfen und Testen weiter in der Fläche verstärken und auch Rahmenbedingungen für eine mögliche Lockerung von Beschränkungen in den nächsten Wochen schaffen.

Termine

Die ersten Testmöglichkeiten sind am Montag, 29. März von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, am Donnerstag, 1. April von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag, 3. April von 9 bis 12 Uhr. Weitere Testungen werden ab Donnerstag, 8. April immer am Montag und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr möglich sein. An Feiertagen findet generell keine Testung statt.

Das jeweilige Ergebnis liegt nach rund 15 bis 30 Minuten vor. Jede getestete Person kann eine Bescheinigung über das Testergebnis vor Ort erhalten. Eine Benachrichtigung erfolgt auf jeden Fall bei einem positiven Ergebnis. Zum Test sind mitzubringen sind laut Pressemitteilung ein gültiges Ausweisdokument, das mit persönlichen Angaben ausgefüllte Formular „Bescheinigung über das Vorliegen eines SARS-CoV-2 Antigentests“ in zweifacher Ausfertigung. Das Formular ist im Internet unter www.bad-wurzach.de und im Prospektständer vor dem Rathaus in der Marktstraße 16 erhältlich.

Getestet werden dürfen nur asymptomatische Personen, das heißt Personen, die aktuell sowie in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keine Symptome einer Corona-Erkrankung (Husten, Fieber, Atemnot, sonstige Erkältungssymptome) aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatten. Personen, die Symptome aufweisen müssen sich für eine Testung an die zuständigen ärztlichen Stellen wenden.

Im Wartebereich vor dem Gebäude sowie im Gebäude ist während der gesamten Testung eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es gelten darüber hinaus die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.