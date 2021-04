Corona-Tests künftig auch mittwochvormittags „feelMoor“

Erstmals gibt es am Mittwoch, 28. April, zusätzlich zu den bereits bestehenden Corona-Testmöglichkeiten in bad Wurzach die Gelegenheit, sich im „feelMoor“-Gesundresort (früheres „Kurhotel“) kostenlos auf Virus testen zu lassen. Die Testungen finden dort einmal wöchentlich mittwochs von 9 von 11 Uhr statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Damit können wir einen weiteren Werktag mit Testungen vor Ort abdecken“, wird Bürgermeisterin Alexandra Schererzitiert. Zeitnah wolle die Stadt unter anderem in Kooperation mit dem HGV die Test-Angebote zudem noch so erweitern, dass grundsätzlich für die gesamte Woche Testmöglichkeiten bestehen.

„Wie schon dem DRK gilt mein besonderer Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kurbetrieb, die das ergänzende Angebot ermöglichen“, so die Bürgermeisterin. „Umfassende Testmöglichkeiten werden nämlich beispielsweise wichtige Voraussetzungen für eine Rückkehr zu gewisser Normalität in Handel, Gastronomie und Tourismus werden, wenn die Inzidenzzahlen dies wieder zulassen.“

Das Angebot erweitere damit die seit Ende März vorhandenen Testmöglichkeiten bis auf weiteres wie folgt: montags von 17.30 bis 20 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten, Rosengarten 3 (DRK), mittwochs von 9 bis 11 Uhr, Gesundresort „feelMoor“, Karl-Wilhelm-Heck-Straße 12 (Kurbetrieb), donnerstags von 17.30 bis 20 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten (DRK) und samstags von 8 bis 11 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten (DRK)

Das jeweilige Ergebnis liege nach etwa 15 bis 30 Minuten vor. Jede getestete Person könne auf Anfrage eine Bescheinigung über das Testergebnis vor Ort erhalten. Eine Benachrichtigung erfolge auf jeden Fall bei einem positiven Ergebnis.

Zum Test sind mitzubringen sien ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit persönlichen Angaben ausgefülltes Formular „Bescheinigung über das Vorliegen eines SARS-CoV-2 Antigentests“ in zweifacher Ausfertigung (erhältlich im Internet unter www.bad-wurzach.de und im Prospektständer vor dem Rathaus, Marktstraße 16)

Getestet werden dürfen nur asymptomatische Personen, also Personen, die aktuell sowie in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keine Symptome einer Corona-Erkrankung (Husten, Fieber, Atemnot, sonstige Erkältungssymptome) aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatten. Personen, die Symptome aufweisen müssen sich für eine Testung an die zuständigen ärztlichen Stellen wenden. Die Testung ist kostenfrei.

Im Wartebereich vor den Gebäuden sowie in den Gebäuden ist während der gesamten Testung eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es gelten darüber hinaus die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Zu beachten sei, dass die Parkplätze direkt am Hotel zu diesem Zweck nicht genutzt werden dürfen. Testwillige werden gebeten, hierfür auf die Parkplätze weiter unten in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße oder über die Zufahrt aus Richtung Wohnmobilstellplatz (Riedhalde) her zu nutzen.

Bei den Testungen des DRK im Sitzungssaal des Maria Rosengarten biete sich die Parkplätze zwischen Kurhaus und Gebäude Maria Rosengarten an, bei den Turn- und Festhallen in Hauerz und Seibranz seien direkt ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.