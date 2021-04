Corona: Testmöglichkeit in Seibranz und Hauerz

In den Bad Wurzacher Ortschaften Seibranz und Hauerz werden nun auch Corona-Testtermine angeboten.

Dies geschehe in Zusammenarbeit mit der Aitracher Iller-Apotheke, informieren die beiden Ortsverwaltungen in der aktuellen „Bürger- und Gästeinformation“ der Stadt.

Demnach findet der Termin für Seibranzerinnen und Seibranzer an diesem Freitag, 16. April, von 13 bis 17 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Hauerzerinnen und Hauerzer können sich sich am Donnerstag, 22. April, von 13 bis 17 Uhr in ihrer Turn- und Festhalle kostenlos testen lassen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist neben einem gültigen Ausweis das mit persönlichen Angaben ausgefüllte Formular „Bescheinigung über das Vorliegen eines SARS-CoV-2 Antigentests“ in zweifacher Ausfertigung. Diese Formulare gibt es online unter www.bad-wurzach.de

Getestet werden dürfen nur asymptomatische Personen, also Personen, die aktuell sowie in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keine Symptome einer Corona-Erkrankung (Husten, Fieber, Atemnot, sonstige Erkältungssymptome) aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen vor Testung keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatten.