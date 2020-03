Corona: Mehrere Veranstaltungen in und um Bad Wurzach abgesagt

Der grassierende Coronavirus sorgt auch in dieser Woche für die Absage mehrerer Veranstaltungen.

Die für Samstag, 21. März, im Kurhaus Bad Wurzach geplante Veranstaltung „Südtiroler Heimatsterne“ muss aufgrund des Coronavirus verschoben werden. Da das Gebiet Südtirol zum Krisengebiet ernannt wurde und die Stars des Abends, Oswald Sattler und das Kastelruther Männerquartett, in Kastelruth in Südtirol zu Hause sind, sind die Veranstalter nach eigenen Angaben verpflichtet, das Konzert auf einen neuen Termin zu verschieben. Es wird am Dienstag, 22. September, um 20 Uhr stattfinden. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Rückfragen können sich die Ticketkäufer melden beim Veranstalter Artmedia per E-Mail an office@artmedia-net.de oder unter Telefon 07009 / 9887777.

Die Stadt Bad Wurzach ist laut Mitteilung „nach gründlicher Abwägung der Risiken“ zu der Einschätzung gekommen, die von der Bad Wurzach Info für diese Woche geplanten Veranstaltungen im Kurhaus Bad Wurzach aufgrund des Coronavirus abzusagen. Dazu zählen der Tanz mit den Trollys am Donnerstag, 12. März, sowie die Konzerte mit Peter Schad und den Oberschwäbischen Dorfmusikanten am 13. und 14. März. Die bereits reservierten Karten können für das zweite reguläre Konzertwochenende von Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten am 3. und 4. Oktober genutzt werden. Es wird gebeten, sich direkt beim Kartenvorverkauf von Peter Schad unter 07564 / 1237 oder per E-Mail an maria.schad@osdm.de zu melden und mitzuteilen, ob die Reservierungen aufrechterhalten werden sollen.

Abgesagt hat auch die Freiwillige Feuerwehr das Ziegelbacher Bockbierfest, das für das kommende Wochenende 14./15. März geplant war. Das Immenrieder Bockbierfest, das der Musikverein für den 21. und 22. März vorgesehen hatte, fällt gleichfalls dem Coronavirus zum Opfer.

Ebenso hat der Filmdienst Eberhardinger mitgeteilt, dass der Kinoabend diesen Samstag, 14. März, in der Reha-Klink ausfällt.