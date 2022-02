Citroen-Fahrerin kollidiert in der Ravensburger Straße von Bad Wurzach mit Bus

Eine Verletzte und ein Sachschaden von rund 12 000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag kurz nach 7 Uhr in der Ravensburger Straße. Eine 23-jährige Citroen-Fahrerin nahm beim Einfahren von der Uhlandstraße her kommend einem 68-jährigen Busfahrer die Vorfahrt. Der Wagen der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß in den Gartenzaun eines Anwohners geschleudert. Sie selbst erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen, während der Busfahrer unverletzt blieb. Ein Rettungsdienst brauchte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.