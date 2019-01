„Christen sind beauftragt, hin- und nicht wegzusehen“

Die Initiative der evangelischen Kirchengemeinde Bad Wurzach mit ökumenischer Beteiligung zum Thema „Armut – Reichtum – soziale Gerechtigkeit?!“ hat am vergangenen Sonntag ihren Abschluss gefunden. Allerdings nicht den Abschlusspunkt, wie Pfarrer Albrecht Knoch in seiner Predigt sagte, sondern einen Doppelpunkt. Denn Christen seien immer angehalten, soziale Verantwortung zu übernehmen.

Knoch arbeitet als Wirtschafts- und Sozialpfarrer im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Er betonte, dass alle Menschen gleich seien hinsichtlich ihrer Würde und ihres Rechts. Christen seien beauftragt, zu teilen, hin- und nicht wegzusehen, auch dahin, wo Mangel statt Fülle herrsche. Er zollte der evangelischen Kirchengemeinde großen Respekt, dass sie dies im vergangenen Kirchenjahr getan und soziale Probleme hinterfragt hatte, und bemerkte ebenso, dass auch die Sozialpolitik dies im Blick hätte. Aber man müsse sich fragen, ob hier alles richtig laufe und führte verschiedene Beispiele an, bei denen noch Verbesserungsbedarf bestünde.

Scherer und Räte unter den Gästen

Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen oder die Prüfung des Bundesverfassungsgerichtes, ob Hartz-IV-Sanktionen mit dem Grundgesetz vereinbar sind, kamen zur Sprache. Knoch endete seine Predigt in der sehr gut besuchten Kirche – unter den Besuchern waren auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer, ihr Stellvertreter Klaus Schütt sowie viele Gemeinde- und Ortschaftsräte – mit der Aufforderung, „den Zusammenhalt unserer der Gesellschaft zu stärken, damit alle am großen Reichtum Gottes und unseres Landes teilhaben können“.

Pfarrerin Barbara Vollmer dankte Knoch für seine Worte, die ihr „aus der Seele gesprochen haben“ und lud im Anschluss an den Gottesdienst nach einer kleinen Stärkung zu einer Podiumsdiskussion in das Gemeindehaus ein. Dem Publikum stellten sich dort unter Moderation von Knoch die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Die Grünen), Raimund Haaser (CDU) und als Ersatz für Martin Gerster, der aus familiären Gründen verhindert war, der frühere Abgeordnete Norbert Zeller (SPD). Zu Beginn schilderten die Politiker, wo und wie ihnen Armut begegnet war.

Krebs hatte erlebt, wie in Stuttgart aus der Mülltonne gegessen wurde, Zeller schilderte seine Erfahrungen aus einer Obdachlosen-Siedlung, in der er vor allem Kinder ohne Chance auf ein besseres Leben hatte aufwachsen sehen. Haaser bezeichnete ein Kind als arm, das nicht das werden könne, was es wolle. Zum Thema Kinder meinte Zeller, dass die Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen müsse, die es Kindern erlaube, diese Chance zu erhalten. Ob das, wie er es in der genannten Siedlung erlebt hatte, mit einer sechsköpfigen Familie auf 36 Quadratmetern möglich ist, sei fraglich. Nicht ohne Grund seien 90 Prozent dieser Kinder Sonderschüler, während es landesweit nur fünf Prozent seien.

Kindern gesunde Lebensweise vorleben

Zum Thema „Krank durch Armut“ – durch eine Studie belegt – betonte Krebs, wie wichtig es sei, schon im Kindergarten eine gesunde Lebensweise zu vermitteln, wobei die Kinder als Multiplikatoren in der Familie wirken können. Beim Punkt Mindestlohn zog sich Haaser einigen Unmut seitens des Publikums zu, indem er ihn ablehnte und sogar in Frage stellte, ob es wirklich Löhne unter dem Mindestlohn gebe. Dasselbe war der Fall, als er sich gegen kostenfreie Plätze in Kindertagesstätten aussprach und mehr Eigenverantwortung der Eltern forderte. Zeller hingegen meinte, wenn Kindertagesstätten über Steuern finanziert würden, wäre das fair, denn Wohlhabende würden über eine höhere Steuer diese Einrichtungen entsprechend stärker unterstützen.

Aus dem Publikum kamen Fragen zur Altersarmut und zur Situation von nicht mehr mobilen Senioren auf dem Land. Hier räumte Scherer ein, dass man sich des Problems angenommen habe und prüfe, ob der Marktbus eventuell zweimal wöchentlich fahren könnte. Krebs kam noch auf die Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen, die auch Ursache für das niedrige Rentenniveau von Frauen sei. Noch lange nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung, an dem sich Vollmer bei den Politikern für ihr Kommen bedankt hatte, wurde intensiv, aber fair miteinander diskutiert.