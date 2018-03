Christa Heydrich gibt nach 15 Jahren ihre Leitung ab

Insgesamt 15 Jahre hat Christa Heydrich den Gesprächskreis Pflegende Angehörige geleitet, ein Angebot des DRK-Ortsvereins Bad Wurzach. Im Januar übergab die 78-Jährige ihr Amt an Susanne Boos ab, hält aber der Organisation nach wie vor als Stellvertreterin die Treue.

Zum Gesprächskreis kam Heydrich im Jahre 2003 durch ihren Mann Frank Heydrich, ehemaliger Chefarzt im Moorsanatorium und jahrelanger Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bad Wurzach. „Damals wurde für die amtierende Leiterin Anna Kaiser eine Unterstützung gesucht“, so Heydrich. Lange habe sie auf die Frage ihres Mannes nicht gezögert, ob sie nicht bei den Pflegenden Angehörigen mitmachen möchte, erklärte die aus Sachsen-Anhalt stammende, gelernte Krankenschwester, die nach ihrem gemeinsamen Umzug mit ihrem Mann aus der ehemaligen DDR bis 2001 im Maria Rosengarten als Pflegedienstleiterin tätig gewesen ist. Außerdem habe sie mit Beginn ihrer Rente freie Zeit zur Verfügung gehabt.

Zunächst habe sie die Vertretung von Kaiser übernommen. 2005 sei sie als Vorsitzende an deren Stelle gerückt. Unterstützung habe sie seiner Zeit von ihrer Stellvertreterin Maria Heckler erhalten. Aus Krankheitsgründen hat Heydrich nun im Januar ihre Leitung an Susanne Boos abgegeben. Ans Aufhören denkt die 78-Jährige jedoch noch lange nicht. So steht sie künftig Boos als Stellvertreterin zur Seite und rückt somit an die Position von Heckler.

Für die Zukunft der Organisation wünscht sich die ehemalige Leiterin, die aktiv im Stadtseniorenrat mitarbeitet, folgendes: „Ich hoffe, dass unsere Gruppe noch recht lange erhalten bleibt, damit pflegende Angehörige bei uns Rat und wichtige Informationen sowie Unterstützung erhalten können“. Zum Angebot des Gesprächskreises gehört die Möglichkeit, Aussprachen für Menschen zu schaffen, die Verständnis in ihrer Situation als Pflegende benötigen. Gleichzeitig erhalten diese hier, Informationen über wichtige, beratende sowie praktische und fachliche Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten bei der Pflege, Betreuung und Versorgung von zu Hause aus. Zu Beginn des Nachmittags gibt es jeweils Kaffee und Kuchen sowie die Möglichkeit zum freien Gespräch.

Das Halbjahresprogramm

Folgende Veranstaltungen stehen bis zum 3. Juli auf dem Halbjahresprogramm des Gesprächskreis Pflegender Angehöriger: 6. März, Vortrag des DRK Pflegedienstes zum Thema: „Strukturen und Neuerungen in der Pflege“ mit Norbert Glöggler und Hildegard Hartmann, 10. April: Gesprächsnachmittag mit Pfarrerin Barbara Vollmer-Backhaus, 8. Mai: Führung mit Pfarrer Stefan Maier durch die Rokkoko-Hauskapelle des Maria Rosengartens mit anschließender Einkehr im Café Hager (Treffpunkt 14.30 Uhr an der Kapelle), 5. Juni: Vortrag zum Thema „Strukturen und Neuerungen“ mit Jugendrotkreuzleiterin Cornelia Ludescher sowie am 3. Juli der Jahresausflug (nähere Informationen dazu werden noch bekannt gegeben).