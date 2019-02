Chadaloh laden zum Narrensprung ein

Haidgau ist am Samstag, 23. Februar, fest in Narrenhand. Um 14 Uhr setzt sich der große Narrenumzug in Bewegung.

Mehr als 40 Zünfte und Musikgruppen sind nach Mitteilung der Haidgauer Chadaloh dabei, unter anderem aus Ulm, Isny, Biberach, Vogt, Aichstetten, Ellwangen und natürlich aus der Großgemeinde.

Anschließend laden die Haidgauer zur Fasnetsparty im Festgelände rund um die Turn- und Festhalle ein. Es gilt das Jungendschutzgesetz.

Jeder Besucher des Haidgauer Umzuges erhält zum Eintrittspreis von 2,50 Euro ein Silikonarmband mit dem diesjährigen Fasnetsslogan der Narrenzunft Chadaloh, welches gleichzeitig als Eintritt ins Festgelände gilt.

Die Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf den ausgewiesenen Parkmöglichkeiten an den Ortseingängen stehen zu lassen, die Ortsdurchfahrt wird von 12 bis 17 Uhr aufgrund dieser Veranstaltung gesperrt sein.