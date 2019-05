CDU Bad Wurzach besucht metallverarbeitenden Betrieb

Anlässlich der Kommunalwahl haben die Kreistags- und Gemeinderatskandidaten der CDU Unterschwarzach am Dienstag die Firma Weiss Metallverarbeitung in Unterschwarzach besucht. Laut Pressebericht führte Firmeninhaber und Geschäftsführer Joachim Weiss die Bewerber und weitere Interessenten den im Jahr 1993 gegründeten Betrieb. Der beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter, die in der Metallverarbeitung rund um Stahl-, Geländer- und Treppenbau, Balkone und Überdachungen, Wasserstrahlschneider und Sonderanfertigungen tätig sind.