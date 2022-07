CDU-Bad Wurzach bestätigt Emina Wiest als Vorsitzende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Emina Wiest wird die Geschicke der CDU-Bad Wurzach für weitere zwei Jahre lenken. Die 51-Jährige startet damit ihre zweite Amtszeit als Vorsitzende des 98 Mitglieder zählenden Stadtverbandes, der coronabedingt seit 2019 erstmals wieder in Präsenz tagte. Turnusgemäß standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Bei ihrer politischen Arbeit wird sie von den beiden Stellvertretern Berthold Kibler und Klaus Schütt, Schatzmeister Matthäus Bürkle und Schriftführerin Brigitte Garnitz unterstützt. Zu Beisitzern wurden Gerlinde Straßer, Sibylle Allgeier, Heinrich Vincon und Hans-Jörg Schick gewählt. Unter den ersten Gratulanten war der ehemalige Bundestagsabgeordnete Waldemar Westermayer, der der Sitzung im Gasthof Hirsch in Unterschwarzach als stellvertretender Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Ravensburg und Vorsitzender der Senioren-Union beiwohnte.

Für sie sei die Situation mit Corona im politischen Raum nicht ganz einfach gewesen, denn Politik lebe vom Austausch, besonders von der persönlichen Begegnung vor Ort, sagt Emina Wiest. Mit Bürgerinnen und Bürgern verstärkt bei Veranstaltungen und an Informationsständen in einen offenen Dialog zu treten und Themen aufzugreifen, die unter den Nägeln brennen, stehe deshalb auf der Agenda des CDU-Stadtverbandes ganz weit oben. „Mein Ziel ist es, unsere Arbeit und Aktivitäten noch stärker ins öffentliche Blickfeld zu rücken“, so die Vorsitzende, die jüngst auch in den Gemeinderat der Stadt Einzug hielt.

Ideen gibt es bereits viele, um mit Jung und Alt ins Gespräch zu kommen, wie eine Bürgerwanderung durch das Wurzacher Ried mit Grillstation. Dazu soll eine Route aus der 2022 aktualisierten Wanderkarte Bad Wurzach gewählt werden. Starkes politisches Engagement gilt es auch bei aktuellen kommunalpolitischen Themen wie der Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes für den Innenstadtbereich oder der geplanten Ausweisung eines dritten UNESCO-Biosphärengebietes „Oberschwaben“ in den Landkreisen Sigmaringen, Biberach und Ravensburg zu zeigen, „denn viele unterschiedliche Interessen müssen hier unter einen Hut gebracht werden“, erklärt Emina Wiest. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 bestünde das vordringlichste Ziel darin, eine starke und vielfältige Liste von CDU-Erst- und Zweitkandidaten aus allen Ortsteilen für den Gemeinderat aufzustellen.