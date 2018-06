C-Junioren der TSG werben künftig fürs Kinderhospiz

Dass ein örtlicher Betrieb der Jugendabteilung des heimischen Fußballvereins ein Trikot spendet kommt immer wieder vor – dass auf diesem dann aber nicht für den Betrieb geworben wird, sondern stattdessen das Logo eines Kinderhospizes auf der Brust prangt, ist etwas weniger alltäglich.

„Unsere Praxis für Physiotherapie und Prävention in Bad Wurzach ist nach der Neueröffnung sehr gut angelaufen. Daher haben wir uns relativ früh dazu entschlossen, etwas zu spenden“, erzählt Stefan Butscher, der die Praxis zusammen mit Marion Butscher und Tina Wetzel betreibt. Die Anfrage der Jugendleitung der Fußballabteilung der TSG Bad Wurzach nach der Spende eines Trikotsatzes für deren C-Jugend kam daher zum richtigen Zeitpunkt. „Allerdings passt unser Praxislogo mit den Farben Grün und Weiß nicht zu den Vereinsfarben Blau-weiß und eigentlich ist Werbung für uns auch nicht so wichtig, da wir hauptsächlich von der Mund-zu-Mund-Propaganda leben“, sagt Tina Wetzel.

Also habe man sich dazu entschlossen, auf dem Trikot für eine unterstützenswerte Sache zu werben und ist auf das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gekommen. Diese würden eine hervorragende Arbeit leisten, was leider noch nicht so bekannt sei. „Unsere Hoffnung ist, dass durch die Trikotwerbung noch mehr Leute auf das Kinderhospiz St. Nikolaus und deren wertvolle Arbeit aufmerksam werden und vielleicht auch etwas Geld spenden“, so Marion Butscher. Sie ging mit gutem Beispiel voran und spendete dem Hospiz zusätzlich zu der kostenlosen Trikotwerbung noch 500 Euro.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach ist eine Anlauf- und Erholungsstätte für Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern. Es begleitet die gesamte Familie im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus.