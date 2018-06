Butterfly-Darters sind Meister

Die Butterfly-Darters aus Bad Wurzach haben in Kempten gegen die Allgäu Dragons gewonnen und sich damit die Meisterschaft in der A-3-Liga gesichert. Die Bad Wurzacher entschieden die Begegnung mit 11:7 für sich.

Die Wurzacher Darter spielten in folgender Aufstellung: Michael Horn, Günther Käser, Michael Weiler, Thomas Striebel und als Ersatz Roxana Horn. Horn/Striebel gewannen mit 2:0, Käser/Weiler verloren mit 0:2. Im ersten Block musste sich Horn mit 0:2 geschlagen geben. Käser, Weiler und Striebel gewannen jedoch ihre Spiele jeweils mit 2:0. Nach dem ersten Block stand es 4:2 in Spielen und 8:4 in Sätzen für die Butterfly-Darters. Im zweiten Block lief es aber nicht gut – alle vier Spiele wurden mit 0:2 verloren. Kempten ging dadurch mit 6:4 Spielen und 12:8 Sätzen in Führung. Im dritten Block gewannen Weiler und Käser jeweils mit 2:1, Horn setzte sich in seiner Begegnung mit 2:0 durch. Nur Striebel musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem dritten Block stand es 7:7 in Spielen und 15:16 in Sätzen aus Sicht der Wurzacher.

Im vierten siegte Striebel mit 2:1, Weiler, Käser und Horn sogar jeweils mit 2:0. Somit gewannen die Butterfly-Darters die Partie mit 11:7 Spielen und 23:19 Sätzen und können nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Michael Weiler sorgte mit 102 für das höchste Finish in dieser Begegnung, Michael Horn schaffte einmal die 180 Punkte.