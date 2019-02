Bunter Nachmittag läutet die Hochfasnet ein

Zum Bunten Nachmittag hat die Narrenzunft D’Riedmeckeler am Mittwoch zahlreiche Gäste in der Turn- und Festhalle Memminger Straße willkommen heißen können.

Als älteste Besucherin wurde eine 90-Jährige aus dem Stift zum Heiligen Geist begrüßt.

Meister Eder und sein Pumuckl alias Chief Maier und Michl Thum führten durchs abwechslungsreiche Programm, gaben einige Lieder zum Besten und setzten auch lokalpolitische Spitzen. Die Kindergärten St. Verena und Regenbogen erfreuten die Besucher mit Tänzen, und auch die Gruppe „Tanz mit – bleib fit“ aus Seibranz zeigte, was sie drauf hat.

Aurelia und Monika sorgten mit einem Sketch für Lacher, ehe Isabel und Nadine von der Rhönradgruppe der TSG Bad Wurzach ihr sportliches Können präsentierten. Für die Musik am Nachmittag sorgte das Duo „Halb so schlimm“.

Die nächsten Termine

An diesem Donnerstag werden die Narren in Stadt und Land Schüler und Kindergartenkinder befreien und die Rathäuser stürmen. Schlüsselübergabe und Narrenbaumsetzen in Bad Wurzach sind ab 14 Uhr, anschließend lädt die Narrenzunft zum Kinderball ein. Am Freitagabend ist Sportlerball im Kurhaus.

Um 10.30 Uhr findet am Sonntag die Narrenmesse in St. Verena statt. Startschuss des großen Bad Wurzacher Rosenmontagsumzugs mit 100 Gruppen ist um 13.30 Uhr. Die anschließende Party (Ü 18)steigt im Festzelt an der Riedsporthalle.

Mit Kehraus samt Hexenverbrennung (Dienstag, 19.30 Uhr, am Stadtbrunnen) und Geldbeutelwäsche (Mittwoch, 11.11 Uhr, am Stadtbrunnen) endet die Fasnet.