Bundesweiter Warntag am 8. Dezember

Der bundesweite Warntag findet in diesem Jahr am Donnerstag, 8. Dezember, statt. An diesem Aktionstag erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel unter dem Motto „Wir warnen Deutschland“.

Wie die Stadtverwaltung schreibt, aktivieren ab 11 Uhr die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel wie Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder Warn-Apps. Auf diese Weise sollen die technischen Abläufe im Fall einer Warnung und auch die Warnmittel selber auf ihre Funktion und mögliche Schwachstellen hin überprüft werden.

Der bundesweite Warntag hat zum Ziel, die Menschen in Deutschland zu informieren und für Warnungen zu sensibilisieren, heißt es weiter. Da eine Warnung sehr wichtige Informationen beinhaltet, soll sie möglichst viele Menschen erreichen. Deswegen wird eine Warnmeldung über viele verschiedene Warnmittel verbreitet. Zum Bespiel über Radio und Fernsehen, Internetseiten, Social Media, Warn-Apps, Lautsprecherwagen oder Sirenen.

Die Stadt Bad Wurzach verfügt über 23 funktionsfähige Sirenenanlagen, die im Ernstfall über die Leitstelle ausgelöst werden können. Die Funktionsfähigkeit aller Sirenen wird jährlich am ersten Aprilwochenende und am ersten Oktoberwochenende im Rahmen einer Sirenenprobe getestet.

Durch die integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben wird jedoch am Warntag in Bad Wurzach kein „Alarm der Feuerwehr“ ausgelöst.