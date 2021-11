Bund und Land fördern Radverkehr in Baden-Württemberg

Die örtlichen CDU-Abgeordneten im Landtag und Bundestag, Raimund Haser und Josef Rief, freuen sich über die erfolgte Mittelzuteilung aus dem Bundesprogramm „Stadt und Land“, heißt es in einer Pressemitteilung der Abgeordneten. Für Radwege, die in beiden Wahlkreisen der Abgeordneten liegen, gibt es Zuschüsse für drei Vorhaben im Gesamtwert von knapp zwei Millionen Euro.

Der Landkreis Ravensburg bekommt 709 000 Euro für den Neubau des straßenbegleitenden Radwegs von Osterhofen nach Eggmannsried sowie für einen neuen eigenständigen Radweg zwischen Ratzenried und Kißlegg-Dürren noch einmal rund 489 000 Euro. Der Landkreis Biberach erhält für den Neubau eines Radweges zwischen Zell, Illerbachen und Egelsee 764 800 Euro. Damit übernimmt der Bund 80 Prozent der Bausumme für die Projekte.

„Ich freue mich sehr über die gute Nachricht. Uns war besonders wichtig, mit dem Bundesprogramm den Radverkehr in ganz Deutschland voranzubringen. Wenn auch wir im ländlichen Raum etwas mehr Fahrrad fahren wollen und sollen, muss sich auch hier die Infrastruktur verbessern und nicht nur in den Großstädten. Wir haben die Mittel für den gesamten Radverkehr bis 2023 auf rd. 1,46 Mrd. Euro aufgestockt. Baden-Württemberg erhält jetzt aus diesem Teilprogramm für das kommende Jahr 32 Mio. Euro. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung den eingeschlagenen Weg ebenso weitergeht“, sagte Josef Rief.

Raimund Haser sagte: „Radwegebau im ländlichen Raum fördert die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, Radfahrer müssen so nicht auf Autostraßen fahren, sondern haben eigene Wege. Auch haben mehr und mehr Menschen Elektrofahrräder, was dem Radverkehr im ländlichen Raum, wo es oft größere Distanzen zu überwinden gilt, einen weiteren Schub gibt. Darüber hinaus steigern Radwege den Erholungswert und bieten Möglichkeiten für Radtourismus. Deshalb ist es eine gute Nachricht, wenn erhebliche Mittel in den Ausbau dieser Infrastruktur fließen. Kommunen, die beim Bundesprogramm nicht zum Zug kommen, können auf Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) mit einem Fördersatz von 75 Prozent zurückgreifen.“

Das Bundesprogramm „Stadt und Land“ wurde als Finanzhilfeprogramm für die Länder aufgelegt um den Ausbau flächendeckender Fahrradinfrastruktur zu stärken. Bis zu knapp 660 Millionen Euro stellt der Bund bis 2023 dafür bereit.