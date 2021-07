Bürgermeisterin Scherer ehrt Stadtradler

Am Sonntag, 25. Juli,m fand im Anschluss an das Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Bad Wurzach die Siegerehrung Stadtradeln und die Spendenübergabe der ersten virtuellen Tour-de-Barock statt. Bürgermeisterin Alexandra Scherer ehrte gemeinsam mit der Bad Wurzach Info die besten Teams beim Stadtradeln, das vor Ort vom 12. Juni bis 2. Juli stattgefunden hatte und bei dem in der Gemeinde insgesamt von 40 Teams mehr als 18 000 Kilometern auf dem Rad gefahren wurden. Insgesamt erhielten hierfür zehn Teams eine Urkunde und einen Preis.

Der Radfahrverein Unterschwarzach erradelte bei der Aktion mit insgesamt 16 785 Kilometern den ersten Platz. Team-Captain Paul Hierlemann erhielt für jedes seiner 27 Mitglieder einen zehn Euro Bad Wurzach Gutschein gesponsert von der Stadtverwaltung Bad Wurzach. Der zweite Platz wurde mit einem Eisgutschein für eine Kugel Eis pro Mitglied belohnt. Für sein Team „Realschule“ nahm Team-Captain und stellvertretender Schulleiter Martin Aigner die 81 Gutscheine entgegen. Auf dem dritten Platz lag das Team „Ziegelbach“ mit 37 Radlern, auch dieses Team erhielt Eisgutscheine. Team-Captain Andreas Glaser nahm diese freudig entgegen. Die Mitglieder der Teams auf Platz vier bis zehn wurden mit Sattelschonern im neuen Design der Stadt Bad Wurzach belohnt.