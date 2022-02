Bürgermeisterin besucht Firma HTI Zehnter

In der vergangenen Woche hat Bürgermeisterin Alexandra Scherer zusammen mit Bertold Leupolz von der städtischen Liegenschaftsverwaltung die Firma HTI Zehnter im Gewerbepark West besucht. Begrüßt wurde sie vom persönlich haftenden Gesellschafter Richard Stimmler, der im vergangenen Jahr die Nachfolge von Werner Zehnter angetreten hat. Die Bürgermeisterin informierte sich über die Abläufe vor Ort und die aktuelle wirtschaftliche Situation während der Corona-Pandemie bei dem als systemrelevant eingestuften Unternehmen, teilt die Stadt Bad Wurzach mit.

Die HTI Zehnter KG ist ein überregionales Handelsunternehmen für Tiefbau und Industrietechnik, das einem Verbund von mittelständischen Unternehmen in ganz Deutschland angehört. Neben der Industrieversorgung bietet die Firma ein breites Produktsortiment rund um die Ver- und Entsorgung. Darüber hinaus ist HTI Zehnter als Spezialist für Brückenentwässerung und Anlagenbau im Bereich „Erneuerbare Energien“ tätig. Derzeit sind rund 56 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Niederlassung in Bad Wurzach beschäftigt. Zur Gewinnung von Nachwuchskräften ist das Unternehmen an einer Ausbildungspartnerschaft mit den örtlichen Schulen sehr interessiert.