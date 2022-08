Brugger feierten 300-jähriges Altar-Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An zwei Tagen feierten die Brugger Kapellenfreunde das 300-jährige Jubiläum des Altares ihrer Kapelle, deren Patron der Heilige Rochus ist.

Die Rochus-Messe wie auch die übrigen Jubiläumsveranstaltungen fanden aus Platzgründen in der Arnacher Kirche statt. Für das Gastrecht in der Pfarrkirche und die Unterstützung durch die Mesner Anton Baumann und Emmi Braun dankte Kapellenvereinsvorstand Gerhard Reischmann der Pfarrgemeinde Arnach.

Vikar Manuel Hammer würdigte in der Eucharistiefeier die viele Generationen umfassende Treue der Brugger Gebetsgemeinschaft zu ihrer Kapelle. In seiner Predigt ging er auf die Nächstenliebe des Heiligen Rochus ein, der sich der Pflege von Pestkranken verschrieben hatte. Auch befasste er sich mit der Motivik des Brugger Altarblattes. Dabei nahm er die demütig-hingebungsvolle Trauer der Maria Magdalena besonders in den Blick.

Musikalisch gestaltet wurde die Messfeier vom Rochus-Quintett (Leitung: Hermann Schick; am Akkordeon: Vitus Ehrmann) und Peter Fernholz an der Klarinette.

Anschließend ging Gerhard Reischmann in einem Lichtbildvortrag auf die Geschichte der Kapelle und des Weilers Brugg ein.

In der am selben Tag abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Fördervereins „Freunde der Brugger Kapelle“ e. V. wurde die Beisitzerin Hannah Sauterleute in ihrem Amt bestätigt. Zugunsten des Baukontos der Kapelle legte die Versammlung einen Förderbetrag in Höhe von 658,80 Euro fest.

Am Folgetag beschloss man das Jubiläum mit einem Konzert, das die Soulsisters Ruth und Judith Angele gaben. Berührender Schlusspunkt war das gemeinsam gesungene „Segne du, Maria“.