Briefwahlunterlagen in Bad Wurzach online beantragen

Die Stadt Bad Wurzach bietet auch in diesem Jahr die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl online anzufordern. Möglich ist dies mit den Daten aus den Wahlbenachrichtigungsschreiben.

Am Sonntag, 26. September, findet in der Zeit von 8 bis 18 Uhr die Wahl zum 20. Bundestag statt. „Bereits die vergangenen Wahlen haben einen deutlichen Trend hin zur Briefwahl gezeigt, nicht nur wegen Corona“, berichtet Wahlleiterin Elke Osterkamp vom Fachbereich Ordnung und Soziales in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Wurzach.

Die Wahlbenachrichtigungsschreiben zu den anstehenden Wahlen werden derzeit über das Rechenzentrum versandt. In den Schreiben ist der jeweilige Wahlraum angegeben. Elf Wahlbezirke sind in der Gemeinde eingerichtet. „Für die Online-Anforderung der Briefwahlunterlagen sind dann die auf dem Wahlbenachrichtigungsschreiben benannte Wahlbezirks- und Wählernummer mit anzugeben“, erläutert Osterkamp. Auf der städtischen Homepage wurde hierfür ein Link zur Beantragung der Unterlagen eingerichtet, so die Wahlleiterin weiter. „Zugestellt werden die beantragten Briefwahlunterlagen dann voraussichtlich ab kommender Woche“.

Wie bislang können Briefwahlunterlagen aber auch per Post oder persönlich im Bürgerbüro bzw. den Ortsverwaltungen beantragt werden. Ein Wahlscheinantrag hierfür ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungsschreiben mit abgedruckt.

Zu beachten sei, dass Briefwahlanträge der Gemeinde bis spätestens Freitag, 24. September, 18 Uhr, zugegangen sein müssen. Außerdem muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden, wenn Briefwahlunterlagen für jemand anderen beantragt werden.

Weitere Informationen zu den Wahlen sowie die Online-Beantragung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen sind auf der städtischen Homepage www.bad-wurzach.de unter dem Stichwort „Bundestagswahl 2021“ zu finden.