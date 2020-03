Breitbandausbau: Nächster Abschnitt bei Bad Wurzach gestartet

Seit einigen Tagen führt die Firma Mayer aus Leutkirch erste Arbeiten zur Anbindung der Glasfasertrasse Brugg-Bad Wurzach aus. Dadurch soll die Lücke der Verbindungen in Richtung Leutkirch geschlossen werden, wie die Stadt Bad Wurzach mitteilt. Bis Mitte 2021 soll die Verlegung der Leitungen andauern. Nach Fertigstellung und der anschließenden Übernahme durch einen Netzbetreiber sollen auch das Gewerbegebiet Ziegelwiese und der Gewerbepark Oberried mitversorgt werden, heißt es in der Mitteilung. In der Sitzung vom 2. März hatte der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis den Gemeinderat über die beabsichtigte Vergabe und Kosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro informiert. Auf einer Länge von rund 13 Kilometern werde die Verbindung nach Leutkirch herstellt. Gefördert wird die Maßnahme mit insgesamt rund 90 Prozent aus dem Bundesförderprogramm Breitband sowie vom Land Baden-Württemberg.