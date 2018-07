Brand in Wurzacher Werkshalle: Aus Übung wird Ernstfall

Sechs Personen haben sich am Samstag vorsorglich ins Krankenhaus begeben müssen, nachdem es in einer Werkshalle in Bad Wurzach gebrannt hatte. Kurios: Die Feuerwehr befand sich auf Grund einer gemeinsamen Übung mit der Werksfeuerwehr bei Brandausbruch vor Ort.

Wie schnell aus Übung Ernst werden kann, haben Feuerwehrleute einer Werksfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wurzach am Samstag gegen 17.00 Uhr erlebt. Die Feuerwehren übten auf dem Gelände eines Bad Wurzacher Industrieunternehmens, damit Löschung und Rettung im Realfall reibungslos klappen. Niemand konnte jedoch ahnen, dass genau an diesem Tag aufgrund eines technischen Defektes tatsächlich ein Feuer in einer Werkshalle ausbricht und eine große Stichflamme bis unters Fabrikdach schlug.

Dank des schnellen Eingreifens eigener Mitarbeiter des Unternehmens und der Feuerwehren vor Ort konnten die Flammen schnell gelöscht und damit möglicherweise ein Großbrand verhindert werden.

Allerdings mussten sich nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei sechs Personen zur Untersuchungen in eine Klinik begeben. Der Sachschaden an der Maschine und dem Gebäude konnte noch nicht beziffert werden. Nach ersten Informationen kam es an einer Glasproduktionsmaschine zu einer Verpuffung wegen austretendem Öl in Verbindung mit flüssigem Glas.