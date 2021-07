Boulespieler laden zu Schnuppertagen in Bad Wurzach ein

Die Spielgemeinschaft „Boule Bad Wurzach“ lädt am Mittwoch, 14. Juli, und am Sonntag, 18. Juli, jeweils ab 14 Uhr zum Boulespielen ein.

Von jung bis alt, vom Anfänger bis zum Profi sind laut Mitteilung alle willkommen. Die Boulebahnen befinden sich am Minigolfplatz in Bad Wurzach. Eine Bahn ist an diesen Tagen für den Einstieg in die Grundlagen reserviert. Die zweite Bahn zum Zuschauen und Mitspielen, bis es dunkel wird. Kugeln und Bahnen sind kostenfrei vorhanden. Speisen und Getränke werden am Kiosk angeboten.

Boule, auch Pétanque genannt, ist das beliebte französische Spiel mit den Metallkugeln. Daher findet der erste Schnuppertag auch am französischen Nationalfeiertag statt. Es fördert Geschicklichkeit, strategisches Denken und Konzentrationsfähigkeit, schreibt die Spielgemeinschaft.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an boule@posteo.de oder unter Telefon 07564 / 9492366 (Mailbox).