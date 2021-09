Boule spricht alle Sprachen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadtverwaltung Bad Wurzach und die Spielgemeinschaft „Boule – Bad Wurzach“ haben an den zwei Bahnen vor dem Minigolfplatz eine Informationstafel aufgestellt. Über QR-Codes können kurze Filme zur Erklärung des französischen Boule-Spiels geladen werden. Das Besondere ist, dass die Einladung zum Mitspielen in fünf Sprachen erscheint: Deutsch, Französisch, Englisch, Türkisch und Arabisch. Die zwei städtischen Boule-Bahnen können ganzjährig kostenfrei von allen genutzt werden. Während den Öffnungszeiten können am Kiosk Kugeln ausgeliehen werden. Jeden Sonntag um 14:oo steht die Spielgemeinschaft „Boule – Bad Wurzach“ für Einführungen und Spiele sehr gerne zur Verfügung. Durch persönliche Anleitungen werden die Spielvarianten und Techniken noch besser vermittelt. Weil Boule schnell zu lernen ist, eignet es sich auch sehr gut für Gäste und Neubürger zur Integration in Bad Wurzach. Interessenten können sich gerne an boule@posteo.de wenden. Allez les Boules!