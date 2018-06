Botanische Führung durchs Ried

Im Verlauf des Sommerhalbjahres bietet das Naturschutzzentrum eine Reihe botanischer Führungen an. Am Samstag, 19. April, geht es um die Frage: „Wie gelingt es den Frühblühern schon seit Wochen unsere Gärten, Wiesen und Wälder zu schmücken?“ Die Tricks und Kniffe der Pflanzen werden bei der Führung „Zu Trollblume und Wollgras“ erklärt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zur Erlebnisausstellung Moor Extrem. Die Führung dauert circa zwei Stunden und wird von Helmut Herwanger geleitet. Die Kosten betragen vier Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Weiter Informationen unter www.wurzacher-ried.de.