Bonus-Gutschein gibt es drei Tage lang

Als Ersatz für den am 11. Oktober geplanten, wegen der Corona-Pandemie aber abgesagten verkaufsoffenen Sonntag bietet der Handels- und Gewerbeverein Bad Wurzach nun einen Bonus-Einkaufsgutschein an. Er ist von diesem Freitag, 16. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober, erhältlich. Wie berichtet, erhält jeder Käufer dieses speziellen Bad-Wurzach-Gutscheins 15 Prozent Bonus. Für einen 100-Euro-Gutschein kann man also für 115 Euro einkaufen. Gutscheine gibt es im Wert von 25, 50 und 100 Euro. Sie sind erhältlich bei der Bad Wurzach Info, Optik Westermayer, den Modehäusern Binder und Michelberger, der Kreissparkasse und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben sowie online unter www.badwurzach-gutschein.de – online auch am Sonntag.