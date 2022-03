Böden knochentrocken: Warnung vor hoher Waldbrandgefahr

Die steigenden Temperaturen der vergangenen Tage und die derzeit ausbleibenden Niederschläge sorgen auch vor Ort dafür, dass die Waldbrandgefahr deutlich gestiegen ist. Stadtverwaltung und Feuerwehr Bad Wurzach rufen deshalb – sicherlich auch im Namen der umliegenden Kommunen – Bürgerinnen und Bürger auf, besondere Vorsicht walten zu lassen.

Vor allem durch das sonnige Frühlingswetter können schnell Waldbrände entstehen. Denn die Sonnenstrahlen treffen aktuell meist ungehindert auf trockenes Laub, abgestorbene Äste und Gräser, die leicht entflammbar sind.

Was vermieden werden muss

Deshalb appelliert die Stadtverwaltung, bei Spaziergängen im Wald nicht zu rauchen und auch sonst nicht achtlos Zigaretten aus dem Auto zu werfen. Glas sollte ebenfalls unbedingt wieder mitgenommen werden, da auch reflektierende Scherben Brände entfachen können. Zudem wird darauf hingewiesen, dass offene Feuer in und in der Nähe von Wäldern streng verboten sind.

Brand bei Eintürnen

Laut Bad Wurzachs Feuerwehrkommandant Rolf Butscher handelt es sich derzeit um eine sehr konkrete und ernstzunehmende Gefahr. „Am Sonntag musste die örtliche Feuerwehr bereits zu einem kleineren Brand bei Eintürnen ausrücken“, so Butscher. „Etwa 300 Quadratmeter sind dort in Flammen gestanden.“ Den Brand mitten im Wald habe man zwar recht zügig in Griff bekommen, es sei aber durchaus erschreckend gewesen, wie schnell sich das Feuer angefacht durch Trockenheit und Wind zunächst ausgebreitet habe.