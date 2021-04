Blutspenden ist weiterhin möglich

Der nächste Blutspendetermin in Bad Wurzach findet am Freitag, 7. Mai, von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums am Breiteweg 38 statt. Das DRK führt die Blutspende unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Zugelassen ist nur, wer sich gesund und fit fühlt. Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur), sowie Menschen die Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall hatten oder die sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Termine können unter www.terminreservierung.blutspende.de/m/Bad-Wurzach-Schulzentrum reserviert werden.

Informationen gibt es auch über die kostenfreie Service-Hotline Telefon: 0800/11 949 11.