Blumenschmuck von Grabstelle gestohlen

Von vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde von einer Grabstelle auf dem Friedhof in Hauerz Blumenschmuck gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Dieb nahm von der letzten Ruhestelle einer kürzlich verstorbenen Person 50 langstielige Rosen in verschiedenen Farben mit. Außerdem stahl er von dem Grab ein silbernes Drahtgeflecht in Herzform, das ebenfalls zum Gedenken dort abgelegt worden war. Die fassungslosen Angehörigen haben zwischenzeitlich Anzeige erstattet, der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe. Sachdienliche Hinweise auf den Täter, der zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag auf dem Friedhof neben der K 7925 am Werk gewesen sein dürfte, werden von der Polizei unter der Telefonnummer 07564/2013 entgegengenommen.